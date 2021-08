Vil drikke sig stiv og gøre dumme ting

Teitur Skoubo bliver også en del af 'Ex on the Beach'-holdet

Der er ikke meget tv, som den gæve færing Teitur Skoubo ikke har lavet.

Efter en sejr i 'Paradise Hotel' har han vundet seernes hjerter, og nu skifter han altså helt over til konkurrenten Discovery med sin deltagelse i 'Ex on the Beach'.

Og det er en beslutning, han er meget glad for.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg mangler et program, hvor jeg kan være mig selv, hvor jeg bare kan feste. Jeg har lavet alle de der konkurrence-programmer, nu skal jeg bare være mig selv og single, fortæller han.

Ifølge Teitur har han i flere år talt om at medvirke i prorgammet.

- Jamen jeg har talt om det i mange år. Det er lige mig. Og det er det program, jeg mangler. Jeg har altid sagt, at før jeg slutter med at lave reality, så skal jeg være med i 'Ex', lyder det.

Teitur glæder sig til at møde de andre deltagere. Foto: Discovery

Ingen konsekvenser

For ham er programmets charme, at man ikke behøver at få folk til at kunne lide en, men at man derimod bare kan være sig selv.

- Hvis jeg siger noget dumt, skal jeg ikke tænke over, om jeg bliver upopulær. Jeg kan gøre dumme ting, drikke mig for stiv, og det har ingen konsekvenser. Jeg kan gøre, hvad jeg vil, uden at det betyder for meget.

Der er dog lige den hage, at programmet kommer til at hive nogle ekser med ind til deltagerne, og det er Teitur lidt mindre tryg ved.

- Jeg frygter klart mest min kæreste fra Færøerne. Det sluttede ikke så godt mellem os. Vi skændtes meget, og der var mange følelser i det. Vi kunne ikke finde ud af at kommunikere, og vi var ikke enige om, hvordan det skulle være, og til sidst gik det bare helt galt, siger han.

De to var dog enige om en enkelt ting.

- Vi var meget enige om, at vi ikke skulle ses mere. Det var det eneste, vi var enige om. Det sidste hun sagde var, at hun hader mig.

Nu skal det sidste program tjekkes af listen. Foto: Discovery

Christel er fin

Den garvede realitystjerne er dog ikke bekymret for, hvis ekskæresten Christel skulle komme ind i villaen.

- Christel er en god 'Ex', det er fint, vi taler godt sammen.

Parret taler fint sammen, men afkræfter begge, at der skulle være noget mellem dem igen. Foto: Anthon Unger

Hvis Teitur skal falde for en af kvinderne i programmet, skal to træk dog være på plads.

- Hun skal være udadvendt, og så har jeg nok en svaghed for blondiner. Men det skal helst være en, som jeg klikker godt med, siger han.

Du kan se 'Ex on the Beach' på Discovery+ fra 15. august.

