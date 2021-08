Vil følge i sin fars fodspor

Alma Ekehed Thomsen drømmer om at leve af skuespillet ligesom sin far, Ulrich Thomsen

Alma Ekehed Thomsen medvirker sammen med sin far, Ulrich Thomsen, i den nye sæson af krimiserien 'Forhøret'.

Til torsdagens premiere på viaplay-serien 'Forhøret 2', fortæller Alma Ekehed Thomsen til Ekstra Bladet, at hun har nydt at arbejde sammen med sin far.

- Det har været virkelig sjovt og en enorm god start at få lov til at dele det med min far, især når jeg har fulgt med på sidelinjen gennem hans karriere, lige siden jeg blev født.

Lærermester

22-årige Alma fortæller også, at det ikke er så skidt endda at have en far, som er skuespiller, når man går rundt med de selv samme drømme. Der er nemlig mange gode tips og tricks at lure af.

- Vi har snakket meget om rollen, og min far har givet mig råd, og så har vi vendt de ting, som jeg har lært på dramaskolen, siger Alma Ekehed Thomsen.

Det unge stjerneskud medvirkede også i den første sæson af 'Forhøret', og hun håber på, at fremtiden kaster flere roller af sig.

- Er det drømmen at følge i din fars fodspor?

- Ja, det er det helt klart, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Spiller afdød datter

Alma Ekehed Thomsen spiller den afdøde datter af psykologen Susanne og politibetjenten Bjørn, som spilles af Trine Dyrholm og Ulrich Thomsen.

I den nye sæson vender datteren tilbage i form af hallucinationer og hjemsøger forældrene.

'Forhøret 2' har premiere 29. august og kan ses på Viaplay.