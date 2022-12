Vil ikke arbejde gratis: Har selv ulønnede gæster i studiet

Sara Bro har i stort Radio4-interview for nylig udtalt, at hun bliver vred, hvis folk vil have hende til at udføre arbejde gratis. Men hvordan hænger dét mantra sammen med, at hun og DR så har ulønnede kendte med i 'Sara og monopolet'? Ekstra Bladet spørger

Sara Bro har i Radio4-program for nylig udtalt, at hun bliver vred, hvis folk vil have hende til at udføre arbejde ulønnet. Men hvordan hænger det mantra sammen med, at DR benytter ulønnede kendte i hendes 'Sara og monopolet'? Ekstra Bladet spørger

Radioværten Sara Bro ved, hvad hun er værd, og det vil hun gerne betales for, når folk beder hende om at udføre et stykke arbejde.

Så klar var meldingen, da hun i oktober i Radio4-programmet 'Overskud' om privatøkonomi var gæst - en historie, som Ekstra Bladet ved den lejlighed skrev.

- Det er klart, at jeg gerne vil have penge for mit arbejde. Jeg bliver faktisk vred, hvis nogen spørger, om jeg vil udføre et stykke arbejde, men ikke vil betale mig løn for det, lød det blandt andet.

Det er en helt legitim og endda også forståelig holdning at have, men hvordan hænger Sara Bros udtalelser mon sammen med, at DR i hendes eget navnkundige og særdeles populære radioprogram 'Sara og monopolet' hver uge har en række mere eller mindre celebre gæster i studiet i flere timer, som bliver bedt om at stille op helt gratis?

Det har Ekstra Bladet forsøgt at få opklaret, og meldingen fra Sara Bro er klar:

- For DR er det ikke et arbejde, de udfører. Jeg betragter heller ikke det her i dag (gallapremiere på 'Avatar: The Way of Water', red.) som et arbejde, jeg udfører. (...). Men det er totalt frivilligt at være med, og jeg er totalt glad for dem, der stiller op, og som gider bruge deres tid sammen med lytterne. Jeg synes, der er stor forskel på, om man er kilde, eller om man 'har den' og arbejder. Er man uenig i det, så står det en frit for at sige nej tak, fortæller Sara Bro til Ekstra Bladet.

Hun fortsætter:

- Der er ikke nogen forberedelse i at være med. Man møder bare op på dagen. For mig er der stor forskel på, om man er ansat til at udføre et arbejde eller er gæst. Det, jeg mente (i Radio4-programmet, red.), var ARBEJDE. Når nogen kommer og beder mig om at være vært på en konference eller at lave en podcast - decideret at udføre noget, hvor jeg skal forberede mig og skrive manus og sådan nogle ting, og så vil de ikke betale mig for det. Det er det, jeg taler om, betoner hun.

Sara Bro har bedt om, at hendes gæster skal have honorar, men det er ikke DR's politik at betale gæster og kilder. Hun mener heller ikke, at gæsternes medvirken kan kategoriseres som arbejde, og det er frivilligt at være med. Foto: Anthon Unger

Tid er en faktor

Netop tid er dog også en faktor for Sara Bro - nemlig tid væk fra familien. Det vil hun selv gerne kompenseres for, fortalte hun til Radio4 i oktober:

- Jeg holder det også op imod, at det er tid væk fra min familie og tid væk fra mine børn. Det skal være det værd, sagde radioværten om, når folk beder hende om at udføre alt mellem himmel og jord, fordi hun er dygtig, kendt og et godt navn.

Men er det ikke netop det, hendes kendte gæster gør - bruger tid på 'Sara og monopolet', som de måske burde blive kompenseret for?

Noget tyder på, at Sara Bro rent faktisk synes, at hendes gæster burde blive honoreret for den tid, de tager ud af kalenderen, som potentielt kunne bruges på andre sysler i privaten eller alternativt lønnet arbejde et andet sted:

- Det var faktisk det første, jeg bad om, da jeg blev vært. At vi udbetalte honorar til vores gæster. Men det er ikke en politik, der er i Danmarks Radio. Det ved vores gæster. Hvor end jeg gerne ville være generaldirektør i DR og bestemme det, så er det ikke mit bord. Men selvfølgelig har jeg bedt om det, for det HAR været sådan på et tidspunkt, påpeger Sara Bro.

DR har bekræftet over for Ekstra Bladet, at man har en politik om ikke at lønne studiegæster, eksempelvis i 'Sara og monopolet'.