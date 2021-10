Vil ikke kaldes 'småpervers'

Det blev ikke den eventyr-afslutning som håbet, da Ulrik Pihl og Ane Fleischer blev gift på tv i programmet 'Gift ved første blik' for et par år siden.

Allerede efter bryllupsrejsen gik forholdet i stykker, og de valgte at trække sig fra programmet.

Men efter bruddet var det bryllupsnatten, der tog al opmærksomheden, og det endte med at blive en meget ubehagelig oplevelse for Ulrik.

- Når man ser Anes og min historie, så er det nemt at tro, at det gik galt på bryllupsnatten, fortæller han i programmet 'Du så os date på tv' fra DR.

I programmet er Ulrik tilbage på det hotelværelse, hvor det hele skete.

Parret valgte at være seksuelt sammen den første aften, og ifølge ham var der ikke noget underligt i det.

- Det, der sker, det er, at vi er sammen, og derefter falder vi i søvn. Som jeg husker det, får vi ikke ret mange timer. Vi vågner næste morgen, og stemningen er god. Og det er ikke, fordi har aftalt, at vi ikke skal sige noget, men vi kunne måske have sagt noget andet end det, man svarer.

Gik ned ad bakke

Efter natten svarer Ane Fleischer nemlig, at parret har været i seng sammen.

- Bryllupsnatten blev måske fuldbyrdet, lyder det med et grin.

Det gik hurtigt ned ad bakke efter den nat, og i dag fortæller Ulrik Pihl, at det var hårdt for ham med al den kritik, han fik for bruddet.

- Jeg synes jo efter, at vi var var gået fra hinanden, fik jeg unødvendig meget kritik. Meget af det kørte på, at der måtte være sket noget inde i det her rum, der ikke var normalt, så det er klart, at det her rum det fylder rigtig meget, og det fylder meget i vores fortælling, og det synes jeg ikke er helt retsvisende.

Da det hele stod på, udtalte Ulrik til Ekstra Bladet, at der bestemt ikke var sket noget ud over det sædvanlige.

- Ane er seksuelt ekstremt begrænset. Hvad jeg synes er fuldstændig normalt, vil hun ikke være med til. I stedet tror folk, at jeg er en dybt pervers freak, der vil have ble på og sut i munden.

Ulrik kunne godt se sig selv finde kærligheden på tv igen. Foto: DR

Skulle have unormale seksuelle præferencer

De sociale medier valgte side.

- Det blev vores varemærke gennem det hele, at det var gået for stærkt, og for mit eget vedkommende er det ikke noget, jeg kan genkende. Noget af det, der blev skrevet, var, at jeg var småpervers, og at jeg måtte have seksuelle præferencer, der lå ud over det normale. Det mener jeg bestemt ikke, jeg har.

Kritikken endte med at være utroligt negativt for 'Gift ved første blik'-deltageren.

- Det er ikke rart at blive stemplet som det ene eller andet.

Selvom oplevelsen endte dårligt, er Ulrik Pihl stadig klar til at give kærligheden et skud på tv, hvis han blev spurgt.

- Jeg kunne sagtens se mig selv gøre det igen.

Ane har ikke ønsket at medvirke, og hun har ingen kommentarer til Ulriks udlægning.