Vil ikke tale om Teitur

Sidste uge florerede der billeder af 'X Factor' deltageren fra Færøerne Kári og den voldtægtstiltalte Teitur. Det er dog ikke meget Kári har lyst til at sige om deres forhold

I sidste uge kunne Se & Hør bringe historien om, at 'X Factor' deltageren Kári og den voldtægtstiltalte realitydeltager, Teitur, var set feste sammen.

Der var taget billeder af de to færøske mænd ramme det københavnske natteliv.

Da Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Kári om forholdet mellem de to færinger, bliver 'X Factor' finalisten en smule overrasket og mundlam.

- Det har jeg ikke rigtig lyst til at tale om, siger Kári efter semifinalen.

Selvom de to bekendte er set sammen i byen, vil X Factor finalisten ikke fortælle mere om deres relation. Foto: Anthon Unger

Han forklarer til Ekstra Bladet, at de to kender hinanden fra Færøerne.

- Men er I venner?

- Vi er bekendte, vi kender hinanden fra gamle tider, og så er der ikke rigtig mere at sige om det, fastslår Kári.

Teitur som har vundet Paradise, og som altså nu er tiltalt for at have voldtaget en kvinde i november. Foto: Janus Nielsen

Tiltalt for voldtægt

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den tidligere Paradise deltager Teitur er blevet tiltalt for voldtægt.

Ifølge politiet voldtog han en ung kvinde i Odense i november. Det fremgår af et anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den 26-årige realitystjerne, der har mere end 100.000 følgere på Instagram, nægter sig skyldig.

Ifølge tiltalen slog Teitur Skoubo 28. november 2021 omkring klokken 02.10 en i dag 25-årig kvinde fire-fem gange i hovedet, hvorefter han pressede hende ned i en seng og gennemførte vaginalt samleje med hende, selvom hun sagde 'stop', 'nej' eller lignende.

Sagen, som skal behandles af en domsmandsret, er berammet til at køre over to dage i maj, og senioranklager ved Fyns Politi Jacob Taarup kræver realitystjernen straffet med fængsel.

