Vild forvandling: Det laver 'Mgala' fra 'Den eneste ene' i dag

Vanessa Gouri, der er kvinden bag den ikoniske filmkarakter Mgala fra Susanne Biers store filmhit fra 1999, er i dag 27 år og sygeplejerske. Se nye billeder af hende, og læs her, hvordan hun husker tilbage på tiden, hvor hun blev folkeeje

- Fuck.

- Øøøh. Det er afrikansk og betyder 'hej'.

- Jamen, så fuck-fuck da.

Der er stor sandsynlighed for, at du på et eller andet tidspunkt i dit liv har set Susanne Biers kæmpe biografhit 'Den eneste ene', der med store navne, en god historie, sjove one-liners og vidunderlige dialoger - som den herover - tog Danmark med storm i 1999.