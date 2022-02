Vild glæde: - Det er fuldstændig vanvittigt

- Det er fuldstændig vanvittigt, det er svært ligesom at finde ord, som kan beskrive det, men det er virkelig, virkelig fantastisk, sådan lyder det fra instruktøren af Jonas Poher Rasmussen, som står bag dokumentaren 'Flugt', til Ekstra Bladet.

Filmen er nomineret i de tre kategorier: Bedste Animerede Film, Bedste Dokumentar og Bedste Internationale film. Nomineringerne er historiske, da der aldrig har før været en dokumentarfilm, som er blevet nomineret i tre Oscar kategorier.

Filmen handler om Jonas Pohers gymnasieven Amin, som flygtede fra Afghanistan til Danmark fra 25 år siden, og er en fortælling om Amins erindringer fra en barndom og ungdom på flugt.

- Det er et projekt, som mit skønne hold og jeg har arbejdet på i mange, mange år, og det er en meget personlig fortælling om en af mine virkelig gode venner. At filmen får den form for anerkendelse betyder derfor enormt meget på et professionelt plan, men også på et personligt plan, udtaler Jonas Poher.

Jonas Poher er født i 1981 og er uddannet fra den alternative filmskole Super16 i 2010. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Otte år undervejs

Arbejdet med filmen har været undervejs i otte år og havde premiere i danske biografer i juni 2021. Instruktøren og holdet bag filmen kan da også se frem til at deltage i det kommende Oscarshow.

- Det jeg ser mest frem til, er, at kunne fejre det med holdet. Vi kommer til at være en gruppe fra filmen, der tager af sted sammen – og hele den her proces med at få filmen ud under en pandemi, hvor vi ikke rigtigt har haft mulighed for at fejre det sammen, og nu kan vi gøre det på den største scene af alle – det er helt fantastisk, siger Jonas Poher til Ekstra bladet.

'Flugt' vandt også Bedste Dokumentar i weekendens uddeling af Robertprisen. Siden filmens premiere har den modtaget over 123 nomineringer og 62 internationale priser.