Vild gyser-debut: - Folk besvimer og kaster op

Den australske gyserfilm 'Talk to Me' er ikke for de svagtsindede

Den biograf-aktuelle gyser 'Talk to Me' er så skræmmende, at folk ikke kan holde popcornene indenbords.

Sådan lyder det i hvert fald på filmens to instruktører, som også er tvillinger, Danny og Michael Phillippou i et interview med Kino.dk.

- Reaktionerne har været vilde. Vi har været i biografer, hvor folk er besvimet og har kastet op. Det er sindssygt. Det er så vildt, fortæller de blandt andet.

De fortæller desuden, at 'folk verden over bliver meget chokerede over scenerne i filmen', hvilket de ved, fordi de selv har rejst verden rundt for at se forskellige publikummers reaktioner på deres film.

Vild debut

Vildere bliver det kun af, at 'Talk to Me' faktisk er brødrenes instruktør-debut.

Først og fremmest er tvillingerne nemlig kendt for deres Youtube-kanal 'RackaRackas', hvor de lever af at producere forskellige videoer, som er kendetegnet ved højt produktionsværdi og special effects.

En evne, som de to brødre helt sikkert har nyt godt af, da de skulle instruere den gruopvækkende 'Talk to Me'.

Brødrenes videoer har i alt over 1,5 milliarder visninger på Youtube, og selve kanalen har knap syv millioner abonnenter.

'Talk to Me' er allerede blevet kaldt 'en ny kultklassiker'. Foto: Ekstra Bladet

Rost til skyerne

Det er da heller ikke kun publikum, som reagerer stærkt på filmen.

Ifølge Kino er filmen nemlig også blevet rost af anmeldere verden over. Nogle har endda kaldt den 'en ny kultklassiker'.

Derudover har filmen også allerede opnået en score på 94 procent på det berygtede film-medie 'Rotten Tomatoes'.

Al den positive opmærksomhed har da også lagt et ekstra pres på brødrene, indrømmer de i deres interview med Kino.dk, hvor en af dem fortæller, at det er 'skræmmende, at der pludselig er noget at leve op til'.

'Talk to me' havde premiere i Danmark 3. august.

