'Vild med dans'-afsløring: Fik danseundervisning af dommer

I sidste uge, kunne Ekstra Bladet afsløre, hvilke ti kendte dansere der skal give sig i kast med at lære hæl og tå og cha-cha-cha i den kommende sæson af ’Vild med dans’, der begynder om under en måned.

Men dansetrin og øvelokaler er ikke ukendt land for alle nydansere.

Torsdag kunne TV 2 bekræfte de ti nye dansepar, og en af deltagerne er musicalstjernen Andrea Lykke Oehlenschlæger, der kommer til at medvirke i ’Vild med dans’ med en solid portion frisk danseerfaring.

Andrea Lykke Oehlenschlæger har nemlig haft hovedrollen i musicalen ’The Bodyguard’, hvor musicaldarlingen i 2020 og 2021 har sunget og danset sig igennem mere end 100 shows.

Andrea Lykke Oehlenschlæger skal danne par med med den professionelle danser Eugen Miu, der ligeledes har sin debut i 'Vild med dans'. Foto: Bo Christensen/Mastiff/TV 2

Ven i dommerpanelet

Og det er ikke den eneste mulige fordel, nydanseren tager med sig, når hun træder ind i konkurrencen.

Hun har nemlig også et særdeles godt forhold til en af dommerne bag dommerbordet, som skal uddele point til hende, når konkurrencen begynder.

Annonce:

For det var den nyudnævnte 'Vild med dans'-dommer Sonny Fredie-Pedersen, der var koreograf på 'The Bodyguard'. Og altså dermed også ham der underviste Andrea Lykke Oehlenschlæger i, hvordan hun skulle danse rundt i rollen som Rachel Marron.

I en promoveringsvideo for musicalen fra 2020 kan man se, hvordan Andrea Lykke Oehlenschlæger også var ovre for at besøge Sonny Fredie-Pedersen i Los Angeles, hvor han øvede koreografi med hende. I en anden video kalder han forestillingens koreografi for 'international dans på meget højt niveau'.

Sådan så det ud, da Andrea Lykke Oehlenschlæger var ovre i Los Angeles for at blive koreograferet af Sonny Fredie-Pedersen forud for sin hovedrolle i 'The Bodyguard'. Foto: Søren Rosenørn

Læs også: Her er 'Vild med dans'-stjernernes hemmelige backstage-krav

TV 2 afviser

Sidste år måtte skuespilleren Coco Hjardemaal udgå fra programmet - allerede inden hun havde danset den første dans på tv - fordi hun havde stor danseerfaring og også underviste i dans.

I 2020 fik det dog ingen konsekvenser for influenceren Emili Sindlevs deltagelse, da det kom frem, at hun havde været dobbelt verdensmester i hiphop, da hun var barn.

Og det lader da heller ikke til, at TV 2 gør noget ved, at Andrea Lykke Oehlenschlæger har danseerfaring og er blevet undervist privat af Sonny Fredie-Pedersen.

Annonce:

'Det er rigtigt, at Andrea blandt andet er kendt fra musicalen 'The Bodyguard'. Men det er ikke usædvanligt, at en nydanser i 'Vild med dans' tidligere har medvirket i store teaterforestillinger. Det at have været i en undervisningssituation eller at have optrådt på en scene før er ikke ensbetydende med, at man kan glide ubesværet gennem 'Vild med dans'', skriver TV 2's underholdningsredaktør Thomas Strøbech i en mail til Ekstra Bladet, der fortsætter:

'Alle kommer ind i vores univers med hver deres styrker og svagheder, hvor alle får sine egne udfordringer og oplever en udvikling, der bliver spændende for vores seere at følge'.

'Ikke noget problem'

Nydanserens tidligere tætte samarbejde med den nye dommer giver ifølge Thomas Strøbech heller ikke en unfair konkurrence.

'Dommerne i 'Vild med dans' er professionelle og har ingen personlig interesse i, hvem der kommer langt i konkurrencen, så det er ikke noget problem for Sonny at holde tingene adskilt. Han er der - ligesom resten af panelet - for at give sin ærlige mening om hver dans og formidle sin ekspertise og danseglæde videre, så parrene kan udvikle sig uge for uge. Det har vi fuld tiltro til, at han er kompetent til'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Andrea Lykke Oehlenschlæger og Sonny Fredie-Pedersen, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

Annonce:

Læs også: Derfor forsvandt Vickie Jo fra skærmen