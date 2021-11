'Vild med dans'-chok: Britt Bendixen stopper

Der har i de seneste uger været skrevet meget omkring dommerbordet i 'Vild med dans' til den kommende sæson, og nu står én ting klart. Det bliver ikke Britt Bendixen, der tager en af pladserne som dommer.

Det skriver HER&NU.

– Det er rigtigt, at Britt Bendixen stopper efter denne sæson. Hvert år gør vi os umage for at forny og forbedre ‘Vild med dans’ – herunder at sætte det skarpeste hold, og det arbejde vil vi fortsætte med på den anden side af finalen, siger underholdningsredaktør på TV 2, Thomas Strøbech, til mediet.

Ugebladet har tidligere skrevet, at Silas Holst skulle være blevet kørt i stilling som hendes afløser. På daværende tidspunkt, hvor det endnu ikke var officielt meldt ud, at hun ville stoppe, afviste danseren dog alle rygter.

'Må altså bare lige påpege, at det her er det pureste opspind… jeg skal ikke afløse Britt. Ved slet ikke, om hun stopper,' skrev han på Instagram.

Silas Holst medvirkede i denne sæson sammen med Lise Rønne. Parret er dog røget ud. Foto: Jonas Olufson

I fredags sagde Silas Holst dog til Ekstra Bladet, at han ville elske at overtage dommertjansen. Men ifølge ham havde han intet hørt.

- Jeg har ikke hørt det, og jeg mindes ikke, at jeg har haft en samtale om det. Men jeg ville da blive enormt stolt, hvis TV 2 spurgte mig om det, men det er ikke noget, de har spurgt mig om, og det er ikke noget, der er på tegnebrættet, sagde han med et grin og fortsatte:

- Jeg ved slet ikke, om Britt stopper, så jeg blev meget overrasket over at læse det. Men jeg synes da, det ville være en kæmpe fornøjelse, hvis man fik lov til det en dag, sagde han og understregede:

- Hvis der skulle blive en plads ledig, så ville jeg springe på den! Jeg ville elske det.

Silas Holst forholder sig til rygterne om, at han skal afløse Britt Bendixen som 'Vild med dans'-dommer Silas Holst forholder sig til rygterne om, at han skal afløse Britt Bendixen som 'Vild med dans'-dommer

Nu står det altså klart, at der bliver en ledig plads, og spørgsmålet er så, om Silas Holst får mulighed for at overtage den.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra TV 2 og Silas Holst.

Når denne sæson er slut, er Britt Bendixen færdig med at holde skilte med tal op foran 'Vild med dans'-deltagerne. Foto: Anthon Unger

Husker du Vickie Jo, der i mange år var fast inventar i 'Vild med dans'? Bliv meget klogere på, hvor hun er i dag lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør første afsnit af Kvindetribunalet, Ekstra Bladets nye, ugentlige podcast med Anna Thygesen herunder. Afsnittet handler om sms-pressemødet og om Henrik Qvortrup, der er sprunget ud som feminist.