'Vild med dans'-deltager afviser alt

Der er en uge til premieren på 'Vild med dans', og fredag var der således pressedag i studiet, hvor deltagere og dansere mødte pressen for første gang.

Det benyttede Ekstra Bladet til at snakke med Andrea Lykke, der er en af nydanserne i den nye sæson.

I august skrev vi, hvordan hun kommer med en vis portion danseerfaring i rygsækken efter sin hovedrolle i 'The Bodyguard'. En forestilling der er koreograferet af Sonny Fredie-Pedersen, der underviste Andrea Lykke, og som nu skal uddele point til hende.

Dengang lykkedes det ikke at få en kommentar fra Andrea Lykke, men fredag forholdt hun sig så til, om erfaringen og forholdet til den nye dommer giver hende en konkurrencefordel.

- Det mener jeg bestemt ikke. Jeg blev hyret, fordi jeg kunne synge og ikke fordi, jeg kunne danse. De hyrede dygtige dansere ind fra Los Angeles. Og det var nok meget godt. Men jeg skulle ikke koncentrere mig så meget om dans, og jeg fik ikke mulighed for at danse så meget, som jeg kunne tænke mig. Men det får jeg mulighed for nu.

Derudover mener hun ikke, det bliver noget problem at være professionel og stole på, at Sonny Fredie-Pedersen nok skal være upartisk, når han uddeler point.

- Han underviste ikke som sådan, det var for at lave en promotionvideo. Jeg tænker, at uanset hvad, så har alle på en eller anden måde haft berøring med dans. Jeg havde ikke mulighed for at arbejde med Sonny, men nu får jeg mulighed for at arbejde med Eugen.

Sådan så det ud, da Andrea Lykke Oehlenschlæger var ovre i Los Angeles for at blive koreograferet af Sonny Fredie-Pedersen forud for sin hovedrolle i 'The Bodyguard'. Foto: Søren Rosenørn

Konkurrenter: Alt er godt

Blandt de andre dansepar, var der heller ingen sure miner at spore.

Alle som én var de enige om, at Sonny ikke kommer til at favorisere Andrea Lykke. Og at det i øvrigt ikke er unormalt, at de professionelle dansere i sin tid er blevet undervist af nogle af dommerne ved dommerbordet.

- Jeg har også taget enetimer hos Jens Werner og Britt Bendixen. Der er jo ikke nogle dommere deroppe, som os professionelle dansere ikke på den ene eller den anden måde har stiftet bekendtskab med. Sådan er det jo, lød det fra Camilla Dalsgaard, der blev bakket op af Thomas Evers Poulsen:

- Til de rigtige turneringer er det også vores egne trænere, der står (og dømmer, red.), og de kender alle parrene og skal stadig differentiere, hvem der skal have de forskellige placeringer. Så det tænker jeg overhovedet ikke bliver noget problem.

Andrea Lykke Oehlenschlæger skal danne par med med den professionelle danser Eugen Miu, der ligeledes har sin debut i 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

TV 2: ikke noget problem

Og det lader da heller ikke til, at TV 2 gør noget ved, at Andrea Lykke Oehlenschlæger er blevet undervist privat af Sonny Fredie-Pedersen.

'Dommerne i 'Vild med dans' er professionelle og har ingen personlig interesse i, hvem der kommer langt i konkurrencen, så det er ikke noget problem for Sonny at holde tingene adskilt. Han er der - ligesom resten af panelet - for at give sin ærlige mening om hver dans og formidle sin ekspertise og danseglæde videre, så parrene kan udvikle sig uge for uge. Det har vi fuld tiltro til, at han er kompetent til', skrev TV 2's underholdningsredaktør Thomas Strøbech i en mail til Ekstra Bladet, da vi i sidste måned bragte historien.