'Vild med dans'-deltager: - Jeg var bange

Dommernes nye favoritpar i program tre af 'Vild med dans' blev sundhedsekspert Michelle Kristensen og dansepartneren Mads Vad, der høstede en samlet dommerkarakter på hele 32 point.

- Hold op, hvor var det godt! Spagaten var glimrende, og det skal give et halvt point bare der, sagde Britt Bendixen og roste desuden Michelle Kristensens fodarbejde i programmet.

- Jeg synes, du var genial og vidunderlig!

Ifølge dommerne udførte Michelle Kristensen en spagat på fornem vis. Foto: Anthon Unger

Michelle lyste helt op oven på den kommentar, for hvis der er noget, hun har kæmpet hårdt for hele ugen, så var det i hvert fald spagaten.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet fangede hende og Mads efter programmet.

- Jeg var meget stolt af min spagat, men jeg er også spændt på, hvordan mit ben har det i morgen. Det var virkelig hårdt, og jeg kan allerede mærke det i mit baglår, sagde 37-årige Michelle.

- Jeg var bange for, at jeg ville få en fibersprængning, så jeg ikke kunne komme op igen og danse videre. Det skete heldigvis ikke, men jeg har virkelig kæmpet i det der træningslokale, altså virkelig.

Parret fik en høj pointscore på hele 32 point. Foto: Anthon Unger

Irriterende

Mads Vad var meget stolt af sin partner, men han indrømmer også at have været ekstra hård ved sundhedseksperten.

- Jeg har aldrig været så hård ved nogen, som jeg har været ved Michelle i den her uge, sagde Mads, inden han blev afbrudt af Michelle:

- Du har fandeme været irriterende til tider!

Og det kan Mads godt forstå, at hun synes, for det har heller ikke været nemt at præstere det, Michelle gjorde i fredagens program.

- Det har virkelig startet med ikke at være særlig godt, og når du har kæmpet frustreret, har jeg bare kørt på dig - og du har taget det ind. I den her uge har du haft en sindssyg indstilling til træningen, sagde Mads Vad.

Michelle og Mads. Foto: Anthon Unger

Hvordan det går Michelle og Mads og de andre par videre i 'Vild med dans', kan du se hver fredag på TV 2 klokken 20, og så kan du som altid følge det hele live minut for minut her på ekstrabladet.dk.

