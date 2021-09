Marathonløber Abdi Ulad skulle have været gift med sit livs kærlighed sidste år, men parret måtte udskyde festlighederne på grund af coronakrisen

Når 'Vild med dans' slutter for den 30-årige topatlet Abdi Ulad, er han ikke helt færdig med at danse.

Til foråret skal han nemlig på gulvet i en brudevals, når han skal giftes med sin kæreste, Karen, som han har været sammen med i ni år.

Det fortalte han efter fredagens program til Ekstra Bladet.

- Jeg er allerede nervøs. Jeg glæder mig enormt meget til at gifte mig med min elskede, som jeg har været sammen med i ni år. Hun er kvinden i mit liv. Men lige nu tænker jeg mest på 'Vild med dans' og ikke længere end det, lød det fra marathonløberen.

Abdi Ulad og Malene Østergaard dansede sig til 12 point i fredagens første afsnit af 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

Dansepartneren Malene Østergaard lod ham dog ikke slippe så let.

- Jeg regner da stærkt med, at jeg skal lære jer at danse brudevals til den tid, sagde hun grinende.

Abdi Ulad og hans forlovede, Karen, måtte udskyde deres bryllup på grund af corona. Foto: Jonas Olufson

Udskudt

Brylluppet skal dog ikke stå før til foråret, selvom parret allerede har været forlovet i et stykke tid.

- Vi skulle faktisk have været gift sidste efterår, men på grund af corona har vi været nødt til at udskyde. Vi har noget familie i USA, så rent logistisk kunne det ikke lade sig gøre, fortalte Abdi og tilføjede:

- Vi vil jo gerne have dem med, der betyder meget for os, for de har jo skabt det liv, vi har i dag, så de skal også være en del af det.

Om Abdi Ulad ender med at hive en sejr hjem i 'Vild med dans', inden han kaster sig ud i brudevalsen, kan du følge på TV 2 fredag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Marathonløber Abdi Ulad var noget uenig med dommernes vurdering af hans første tur på gulvet i 'Vild med dans'.

'Vild med dans'-deltager måtte udskyde bryllup

'Vild med dans'-deltager måtte udskyde bryllup