'Vild med dans'-kollegaer reagerer på exit: - Det bliver underligt

Sarah Grünewald har sin sidste sæson som vært på 'Vild med dans' og det er stadig uvist, hvem der kommer til at overtage hendes rolle

En række af Sarah Grühnewalds 'Vild med dans'-kollegaer reagerer på nyheden om, at hun stopper som vært. - Det er mega synd, fortæller en af dem blandt andet

Onsdag kom det frem, at Sarah Grühnewald stopper som vært på 'Vild med dans'.

Allerede onsdag reagerede flere 'Vild med dans'-kollegaer på værtens Exit, herunder blandt andet Anne Laxholm og Mie Moltke, som kun havde pæne ord til overs for danserinden.

Torsdag mødte Ekstra Bladet dog en række af værtens andre kollegaer på den røde løber. Og her blev der også givet udtryk for, at Grühnewald vil blive savnet til næste års 'Vild med dans'.

Thomas Evers Poulsen mener, at Sarah Grühnewald 'tog ejerskab' over værtsrollen i 'Vild med dans'. Foto: Jonathan Damslund

En af dem som reagerer er den professionelle danser Thomas Evers Poulsen, der har danset i 'Vild med dans' i mere end ti sæsoner.

- Jamen, det bliver underligt fordi, fordi hun har været så stor en del af det, og fordi hun har taget så meget ejerskab på det, faktisk, siger han og fortsætter:

- Og været så meget med os. Så det vil helt sikkert bliver underligt, når der kommer en ny.

Annonce:

Tryg ved hende

Asta Björk, som er en af de nyere professionelle dansere i 'Vild med dans' fortæller til Ekstra Bladet, at hun synes, det er 'mega synd', at Grühnewald stopper.

Asta Björk kan godt forstå, at Grühnewald vil prøve nye ting af. Foto: Jonathan Damslund

- Amen, det er da mega synd, hun er så dygtig til det hun laver, og hun har været med alle de år, jeg har været med jo, og det er jo rart, at man er tryg ved hende.

- Men jeg kan også godt forstå, hvis hun vil prøve og lave noget andet. Det må man jo også respektere, selvom vi selvfølgelig gerne vil have hende med.

Ikke slut endnu

Jenna Bagge, som også er professionel danser i TV 2-programmet, er dog ikke helt klar til at sige farvel til hendes kollega endnu, siger hun til Ekstra Bladet.

Jenna Bagge synes, at værtens exit er 'ærgeligt'. Foto: Tariq Mikkel Khan

I stedet ser hun frem til, at Grühnewald fortsætter i den kommende sæson.

- Hun er jo heldigvis med i denne her sæson så, jeg føler ikke helt, at det er slut endnu, siger hun og fortsætter:

Annonce:

- Men det er selvfølgelig ærgeligt. Det har jo været hende, hele den tid jeg har været med. Men lige nu tænker jeg, at vi bare skal nyde denne her sæson. Og der er hun der heldigvis stadig.

Tid til to mænd?

Udover at reagere på Sarah Grühnewalds exit, så kommer Thomas Evers Poulsen også med sit bud på, hvilken type der måske skal besætte værtsrollen i næste sæson.

- Hvem synes du burde udfylde hendes job?

- Uh, det er spændende. Nu har vi haft en mand og en dame, en dame og en dame og en mand og en dame.. Måske det skulle være to mænd? Ej jeg ved det ikke, jeg kan faktisk godt lide konstellationen med en mand og en dame, siger han og tilføjer:

- Bare det er nogen, der brænder for det, og som går op i deres arbejde, så er jeg sikker på, at det bliver rigtig godt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du se, hvad Ekstra Bladets Nikita Klæstrup mener om dette års 'Vild med dans'-cast: Nikitas dom over 'Vild med dans'-castet: - Et desperat forsøg