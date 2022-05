'Vild med dans' kostede ham kærligheden

Oscar Bjerrehuus kunne ses hver fredag danse side om side sammen med Asta Björk i 'Vild med dans' i 2019, hvor parret fik danset sig til en fjerdeplads.

Godt nok havde Oscar Bjerrehuus det store tandpastasmil fremme fredag efter fredag foran kameraerne, men ikke alt kørte på skinner for den 21-årige model.

Det tidskrævende danseprogram endte nemlig med at koste ham kærligheden til kæresten Sofie Arendse, som han var sammen med i tre år.

Det fortæller Oscar Bjerrehuus i 24syv-podcasten '112 for knuste hjerter'.

- Jeg bliver spurgt, om jeg ville være med i 'Vild med dans', og det krævede supermeget af min tid. Pludselig var der ikke så meget tid og overskud til det hele. Jeg var meget usikker på, hvornår jeg kunne være sammen, og lige pludselig kom vi ind i en anden form for rutine, som på en eller anden måde ikke fungerede, lyder ordene fra modellen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Oscar Bjerrehuus brugte meget af sin tid på dansetrinene med Asta Björk. Foto: Mogens Flindt

Ikke det samme

Derudover fortæller Oscar Bjerrehuus, at når han endelig skulle ses med kæresten, var gnisten ikke den samme længere. Og parret vidste ikke rigtigt, hvad de skulle tale om.

- Der var en følelse af, at vi ikke kunne 'connecte' på samme måde mere. Det var, som om vi ikke rigtigt havde noget at tale om, og det var superunderligt for os begge to og ubehageligt, fordi vi ikke rigtigt vidste, hvad det var, der forårsagede det.

Oscar Bjerrehuus fortæller også i podcasten, at Sofie Arendse ønskede at give forholdet et ekstra skud, men det blev ikke til mere, da han ikke længere var forelsket.

I dag er Oscar Bjerrehuus og Sofie Arendse venner.

