'Vild med dans'-vært stopper

Sæson 20 af 'Vild med dans' bliver Sarah Grünewalds sidste i rollen som vært.

Efter denne sæson siger værten nemlig tak for dansen og stopper som vært på programmet.

Det skriver TV 2.

- Det lyder måske lidt flyvsk og drømmefangeragtigt, men jeg tror, at vi nogle gange skal lukke nogle kapitler, så nogle nye kan åbnes i den her bog, som hedder 'livet’, siger Sarah Grünewald til TV 2 om baggrunden for sin beslutning.

- Jeg holder virkelig af at lave ’Vild med dans’, men mavefornemmelsen siger, at det er det rigtige tidspunkt at sige tak for dansen på, siger hun videre.

Også på Instagram har Sarah Grünewald offenliggjort, at hun stopper.

'Den allersidste dans' skriver hun til en video af sig sig selv og 'Vild med dans'-medværten Martin Johannes Larsen.

Sarah Grünewald oplyser ikke, hvad hun så skal kaste sig over, men hun fortæller til TV 2, at det eneste, hun ved, er, at hun igen skal prøve at være 'den nye', være på gyngende grund og forhåbentlig lære en masse.

Vært i mange år

Siden 2013 har Sarah Grünewald ageret vært på det populære TV 2-program. Hun startede med at være flankeret af den mangeårige vært på programmet Claus Elming, der fortsat er den vært, der har siddet længst tid som vært på programmet - intet mindre end 12 sæsoner blev det til.

Men i 2018 var der udskiftning, og her fik Grünewald en ny medvært i Christiane Schaumburg-Müller Åxmann. Siden sidste år har Sarah styret dansegulvet med Martin Johannes Larsen, der tog over efter Christiane Schaumburg-Müller Åxmann.

Sarah Grünewald nåede at styre dansegulvet i 'Vild med dans' i 11 sæsoner af programmet. Foto: Kenneth Meyer

'Vild med dans' kan fejre intet mindre end 20-års jubilæum i år, når programmet 22. september får premiere.

Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen kommer blandt andet til at byde velkommen til Andreas Bo, Kasper Fisker og Dulfi Al-Jabouri.

