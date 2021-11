Vild med mundbind

Coronasmitten stiger i Danmark, og fra i dag skal vi vise coronapas, hvis vi vil på restaurant, på bar eller til landskamp.

Indtil videre er passet den eneste restriktion, der er officielt er indført fra myndighedernes side, men på TV 2 har de valgt at stramme grebet yderligere.

I forbindelse med aftenens omgang 'Vild med dans' er pressen blevet mødt med et krav om at iføre sig mundbind, hvis man ønsker at interview danserne.

Kravet kommer fra Mastiff, der er produktionsselskabet bag 'Vild med dans'. I en mail skriver de:

'...vil vi gerne have, at pressen bærer mundbind, når de er tæt på vores cast ifbm med interviews efter show. Vi vil sikre os på bedste vis, så vi kommer helt i mål med denne sæson af Vild med Dans'.

Ud over kravet om mundbind, har TV 2 også opfordret pressen til at møde op med en frisk, negativ coronatest.

For alles bedste

Til Ekstra Bladet forklarer TV 2 deres beslutning.

'I forhold til kultur og forlystelser gælder det fra i dag, at alle skal vise coronapas, hvis der er mere end 200 personer forsamlet. Det er der på Vild med dans, hvor vi foruden alle medvirkende og hele produktionsholdet, har 280 publikummer i studiet', lyder det indledningsvist fra redaktør Thomas Strøbech.

Ifølge ham er der ikke tale om en overreaktion fra produktionens side.

'Med det stigende antal corona-smittede er det et ønske fra vores side, at journalister og fotografer, som står tæt på de medvirkende, når de laver interview efter showet, bærer mundbind. Vi synes ikke, der er tale om en overreaktion. Det handler om at vise hensyn, og Vild med dans er et live-program, som gerne skal køre frem til fredag 26. november, hvor vi sender den store finale', lyder det.

Sidst sæson blev 'Vild med dans' ramt af coronaen på flere måder. Flere programmet måtte afviklet i et publikumstomt studie, og 6. november måtte to par melde afbud til programmet, da de var isolation.

Danserne Silas Holst og Karina Frimodt havde i forbindelse med deres arbejde på musicalen 'Dirty Dancing' i Aarhus været i nærkontakt med en smittet. Derfor måtte de sammen med deres partnere - Nukâka Coster-Waldau og Janus Bakraw - stå over.