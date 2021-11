Vild overraskelse: - Er det rigtigt?!

Nyheden om endnu en sæson af 'Vild med dans' var ikke lige nået fredagens vært Christiane Schaumburg-Müller.

Derfor var det noget af en overraskelse, da Ekstra Bladet overbragte hende nyheden efter finalen.

- Nu har vi jo hørt, at der kommer endnu en sæson...

- Har vi det? Er det rigtigt? Jeg håber, jeg er med i den, lød det med overraskelse og grin fra værten.

Hun kunne dog ikke svare på, om hun nu også er med.

- Jeg ved det jo ikke, men det vil jeg gerne, siger hun og fortsætter:

- Jeg tænker ikke, at jeg stopper her.

Vil sige ordentligt farvel

Fredag aften var også sidste tur på scenen for Britt Bendixen, og i den forbindelse fik Britt lov til at give en lille tale efterfulgt af et sammenklip af de bedste momenter fra Britts tid som dommer.

Det, håber Christiane, også sker for hende, hvis det på et tidspunkt er hendes sidste gang som vært.

- Hvis jeg stopper, så skulle jeg også lige have tid til en tale. De må lige fortælle mig, når det er min sidste sæson, så kan jeg make a big deal out of it, lyder det med et grin fra den rutinerede vært.

Ikke andet tv

Med afslutningen for 'Vild med dans' har Christiane da også booket sig godt op på julen i den kommende tid.

- Jeg skal lige en smuttur til Paris, og så skal jeg holde total december. Der er julefrokoster og klippe-klister, lyder det.

Værten skal derfor heller ikke lave andet tv, nu når danseprogrammet er forbi for i år.

- Jeg laver kun 'Vild med dans', medmindre andet skulle byde sig, men det er ikke noget, jeg ved noget om, fortæller Christiane Shaumburg-Müller.

Heller ikke Sarah Grünewald kunne fortælle, om hun er en del af 'Vild med dans' næste sæson.

- Jeg holder meget af det her program, men nu må vi se. Christiane og jeg er jo freelanceansatte, så det skal også passe ind, og nu må vi se, hvad tiden bringer. Men jeg vil meget gerne lave mere 'Vild med dans'. Jeg elsker det, lød det fra Grünewald.

