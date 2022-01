Vild rekord i 'Løvens hule'

Det giver pote at være lidt fræk og tænke stort.

Det kan de to iværksættere Mads og Christian skrive under på, efter de torsdag aften gjorde deres entre foran de fem glubske løver i 'Løvens hule'.

Til at starte med bliver de to iværksættere, der sælger speciallavet hundemad på abonnement i firmaet Vuffeli, nærmest hånet for værdiansættelsen af deres virksomhed på svimlende 55 millioner.

Især Jesper Buch er efter dem, da de beder om 2,75 millioner kroner for fem procent af Vuffeli.

- Lige nu omsætter I for én million om måneden. Så er der satme lang vej op til den værdiansættelse. Jeg vil gerne forstå psykologien bag den der. Hvad skete der derhjemme, da I skulle blive enige om den værdiansættelse?, spørger Jesper Buch.

Helt til hundene

Svaret overrasker løverne, for Christian fra Vuffieli forklarer, at de faktisk mener, at værdiansættelsen er konservativt sat.

- Jeg synes, at den værdiansættelse er helt til hundene, konstaterer Jesper Buch.

Det er dog ikke alle i feltet, der er enige. Vuffeli har allerede har tusindvis af abonnenter, og da Christian og Mads lover, at Vuffeli vil omsætte for 44 millioner kroner i 2022, er både Risgaard og Lehrmann klar til at investere i det næringsrige hundemad.

Jacob Risgaard kræver dog 75 procent rabat i sin investering, hvis omsætningsløftet ikke bliver holdt.

Både Jan Lehrmann og Jacob Risgaard byder 2,75 millioner for 10 procent - altså en halvering af værdiansættelsen. Som modbud vil Vuffeli have 4,25 millioner for de 10 procent, men Christian og Mads ender med at nå til enighed med Jan Lehrmann om en investering på tre millioner for 10 procent af deres virksomhed.

Det er den største investering en løve alene er kommet med i programmets historie.

- I skal vide, at I lige har slået rekord, siger en glad Jan Lehrmann og uddeler knockles.

Selvom investeringen, der efterlader deres firma med en værdiansættelse på 30 millioner, ikke var helt det, Christian og Mads havde håbet på, er de alligevel mere end tilfredse, fortæller Christian til Ekstra Bladet.

- Vi var jo to små hvalpe overfor fem løver. Det var dømt til at gå galt, griner han.

- Vi var super nervøse - det var en ud-af-kroppen-oplevelse. At vi satte rekord tog virkelig nogle dage for os at forstå. Det var vildt at være med og at få en investering. At det var rekord var endnu mere flødeskum på toppen, hvor der allerede var flødeskum. Ja, det var vildt, siger han.

