Vild romance: Sådan er vores forhold nu

Tårene flød på 'Paradise Hotel' i onsdagens afsnit, da Léa Voisin og Nikolai Nedergaard skulle tage afsted med hinanden.

Da parret blev sat i fare, blev de pludselig konkurrenter, og kun Léa fik lov at blive på hotellet i Mexico.

Parret, som hurtigt havde fundet melodien, da Nedergaard tjekkede ind, lovede hinanden at ses, når de begge var tilbage på dansk jord.

Nu løfter de sløret for, hvordan romancen er gået efter hjemkomsten:

- Da vi kom hjem, fortsatte vi, hvor vi slap. Men vi fandt ud af, at vi ville to forskellige ting. Léa havde mange venner, hun gerne ville være sammen med på kollegiet, hun bor på, og samtidig var det i corona-tiden, hvor vi var indelukket og ikke kunne lave så meget. Når hun så også bor i København, mens jeg bor i Jylland, blev det hele også bare lidt besværligt, fortæller Nedergaard.

Léa sammen med Sinan og Jasmin til Reality Awards. Foto: Anthon Unger

- Det var Léa, der sagde fra, da hun havde brug for space, hvilket jo var helt fair. Jeg blev ret ked af det, lige da hun tog beslutningen, men på den anden side, var det fint, at det skete så tidligt i forløbet, så jeg ikke fik flere følelser, end jeg allerede havde. Stor respekt for, at hun sagde det til mig, fortsætter han og tilføjer:

- Léa og jeg skriver stadig sammen engang imellem som venner, og vi snakker fint, når vi mødes.

Nikolai på den røde løber til Reality Awards sammen med 'Paradise'-kollegaen Emma. Foto: Anthon Unger

Léa: - Vi prøvede

Også Léa kan fortælle, at Nikolai og hun gav forholdet en chance. Selvom parret var meget vilde med hinanden i Mexico, ændrede tingene sig hjemme i Danmark.

- Vi prøvede at se hinanden, og Nikolai var på besøg hos mig. Men det gik op for mig, at vi er meget forskellige, så det var ikke lige os. Men vi gav det en chance. Nikolai er en super dejlig fyr. Så nu er vi bare venner og kan sagtens snakke sammen, når vi ses, lyder det fra Léa.

- Jeg tror, at når man er på hotellet, så lever man lidt det samme liv, mens man kommer hjem til hver sit liv, når man rammer hverdagen i Danmark. Det er svært, når man er i en boble at se ens forskelligheder, så det kom først rigtig frem, da vi kom hjem, fortsætter hun.

'Paradise Hotel' kan ses på Viaplay og Viafree, hvor der kommer nye afsnit tirsdag, onsdag og torsdag.

