Vild seerflugt fra TV 2-satsning

Der er ikke mange danskere, der har ventet i spænding på at se anden sæson af TV 2's 'Hvem holder masken', der gik i luften fredag.

Her så blot 341.000 seere med live på TV 2 og på TV 2 Play, hvilket har givet premieren en 15. plads på listen over de 20 mest sete programmer i ugens løb, viser tal fra Nielsen.

Den lave placering er iøjnefaldende, når man sammenligner dette års sæsonpremiere med sidste år, hvor programmet havde sin fødsel, for her er der noget, der tyder på, at konceptet ikke har fanget danskerne.

Da 'Hvem holder masken?' mødte danske tv-seere for første gang sidste år, helt præcist i uge 44, var der således 656.000 danskere, som så med live og på TV 2 Play. Og tilføjer man antallet af seere, der i den efterfølgende uge har set programmet via streaming, løber seertallet op på 849.000.

Dermed landede TV 2-satsningen på en andenplads over mest sete programmer i ugens løb.

Det betyder, at lidt over en halv million seere - helt præcist 508.000 - er faldet fra i år.

De såkaldte detektiver og vært Ibi Støving. Foto: Lasse Lagoni

TV 2: Ikke for alle

Over for Ekstra Bladet forklarer TV 2's underholdningsredaktør Thomas Strøbech, at det skyldes, programmet ikke er noget for alle. Men det skal det heller ikke være, lyder det.

''Hvem holder masken’ er et underholdningsprogram, som skiller sig ud fra det velkendte herhjemme, og det er ingen hemmelighed, at sådan et format ikke er for alle, som seertallene også afspejler. Vi kan ikke kalde det drømmescenariet for en premiere, men der er stadig rigtig mange, der ligesom jeg selv, synes det er sjovt og underholdende at gætte med uge for uge og se figurernes sangoptrædener, hvor der stadig er mange fede sceneshows at glæde sig til.'

'I nutidens streaming-verden har vi netop mulighed for at tilbyde programmer, som måske går lidt til kanten og ikke nødvendigvis er en favorit hos alle, da vi kan tilbyde et bredt udvalg af alternativer til fredagsunderholdningen på TV 2 PLAY, hvis man er en af dem, som ikke jubler over sang og gætterier med de kendte i forklædning,' lyder det fra Thomas Strøbech i en mail til Ekstra Bladet.