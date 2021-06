Vild slåskamp: - Vi har nultolerance

Onsdag aften udbrød der kæmpe drama ved Reality Awards, og det resulterede i, at realitydeltageren Teitur Skoubo blev smidt ud, og politiet blev tilkaldt, efter han endte i slagsmål med en vagt.

Ifølge flere øjenvidner opstod der tumult, efter han rejste sig for at gå på toilettet.

Her havnede han i slagsmål med en vagt og endte angiveligt med at ramme ham i hovedet med sit ben.

Kit Nielsen, der arrangerer Reality Awards, fortæller nu til Ekstra Bladet mere om, hvad der efter hendes mening skete.

Det gik voldsomt for sig. Foto: Anthon Unger

- Teitur er flere gange blevet bedt om at sætte sig ned. Han overholder det ikke, og vi skal overholde coronaretningslinjerne, og derefter bliver han aggressiv og er voldelig over for vores vagter, siger hun og fortsætter:

- Vi har nultolerance over for vold, og derfor er der ikke noget at diskutere. Han bliver eskorteret ud af vores vagter, for vi tolerer det ikke, siger hun videre.

- Får han lov til at komme igen?

- Jeg tager mig en god, lang snak med Teitur efter det her, og så må vi se.

- Men vagterne var meget voldsomme. Er det okay?

- De gjorde, hvad der var nødvendigt, siger hun.

Teitur er efterfølgende blevet afhørt af politiet, der er kørt fra stedet uden Teitur, der altså tilsyneladende ikke er blevet anholdt.

Teitur har siden forladt Docken i en taxa. Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra ham.

