Vild succes: 'Det er flottere end normalt'

'Forræder' fortsætter med at trække danskerne til husalteret på flow-tv eller til streaming i stor stil. Gennemsnits-seertallet nærmer sig en million, og det er noget særligt, mener ekspert

Det lakker snart mod enden, og noget tyder på, at der formentlig efter den kommende fredag er rigtig mange danskere, som vil komme til at opleve 'Forræder'-abstinenser.

Programmet slutter nemlig fra og med program 8, hvor vi endelig skal have fundet ud af, om de tilbageværende loyale formår at afsløre de to forrædere, Sarah Mahfoud og Johannes Nymark.

Og det vil rigtig mange danskere tilsyneladende gerne se. I hvert fald hvis man skal bedømme ud fra seertallene på programmet, der efter en sløv start i program 1 kun er gået én vej: Op.

I alt så 841.000 danskere således 'Forræder' afsnit 7 i fredags på tværs af flow-tv på TV 2 fredag aften og on-demand/stream fra og med fredag morgen.

Og tallet bliver større, melder TV 2 til Ekstra Bladet.

'Afsnit 7 har 841.000 seere på tværs af lineær og on demand'.

'De første syv afsnit er i snit blevet set af 981.000 på tværs af on demand og lineær. Opgørelsen inddrager al sening siden programmet startede på tværs af førstegangsudsendelser, genudsendelser og on demand-sening. Sidstnævnte udgør den største del', lyder det i meldingen fra TV 2, der fortsætter:

'Da afsnit 7 ikke har haft helt lige så mange dage til at opsamle on demand-sening endnu, er tallet fortsat stigende', skriver TV 2.

Overgået af fodboldkampe

Det er en ganske markant forskel i forhold til programmets skuffende premiere, hvor danskerne først lige skulle opdage konceptet. Her så blot 384.000 med.

Hvis man kigger på 'Forræder' i forhold til andre tv-programmer eller live-udsendelser opgjort hos analysefirmaet Nielsen - vel at mærke flow-tv alene, fordi streaming endnu ikke figurerer for uge 36 - så rækker programmets 420.000 seere på flow-tv til en fjerdeplads.

Her bliver man overgået af DR's 'Huset' samt de to fodboldkampe Danmark -San Marino og Finland-Danmark samt studieudsendelsen efter sidstnævnte.

Programmet, som er optaget på Hvedholm Slot ved Faaborg er en dansk kopi af det hollandske gameshow 'De Verraders' (Forræderne, red.).

Qua programmets succes har man også mulighed for at følge den britiske udgave, der netop er kommet på TV 2 Play.