Vild transformation: Får fjernet alle rynker

Hvilken voksen drømmer sig ikke tilbage til dengang, kroppen ikke værkede, håret stadig sad på hovedet, og bekymringsrynkerne ikke havde sat sig som beviser på livets strabadser?

Hollywoodstjernen Harrison Ford behøver ikke at nøjes med at drømme.

I den kommende 'Indiana Jones'-film vil publikum nemlig møde en yngre Harrison Ford, som de ellers ikke har set på biograflærredet i årtier.

For åbningsscenen udspiller sig i 1944, inden resten af filmen foregår i 1969.

Det fortæller filmens producer, Kathleen Kennedy, i et interview med mediet Empire.

- Mit håb er, at selvom der vil blive talt om teknologien, så ser folk det og siger: 'Hold da op, de har fundet gamle optagelser. Det her må være optaget for 40 år siden'.

Sådan så det ud, da Harrison Ford for mere end 30 år siden gav den gas på alverdens biograflærreder som Henry Jones. Foto: JB Ent/Atlas Photography /Ritzau Scanpix

Kalder sin transformation 'uhygggelig'

Der er blevet brugt mange forskellige teknikker for at få filmstjernen til at se yngre ud i åbningssekvensen. Blandt andet har filmselskabet brugt et program, der har set en masse gamle klip med Harrison Ford, der herefter er blevet matchet med de nye optagelser.

Ligeledes har man fundet arkæologens gamle jakke frem fra fjernlageret og genskabt den tråd for tråd.

Harrison Ford kalder i interviewet sin transformation for 'lidt uhyggelig', inden han dog tilføjer:

- Det er første gang, jeg har set det, hvor jeg tror på det ... Jeg tror ikke engang, jeg vil vide, hvordan det virker, men det virker. Det giver mig dog ikke lyst til at være ung. Jeg er glad for at have gjort mig fortjent til min alder.

i 2008 vendte Harrison Ford tilbage til rollen som 'Indy' i en fjerde film efter de tre første for 30 år siden. Denne gang var han naturligt nok noget mere martret af tidens gang. Foto: David James/Paramount Pictures/Ritzau Scanpix

Mads Mikkelsens nazirolle

Danske Mads Mikkelsen får også en rolle i filmen, hvor han skal spille skurken Voller, der er nazist.

James Mangold overtager fra Steven Spielberg som instruktør på filmen, der startede produktionen sidste sommer og får premiere 30. juni 2023.

Den første film om Indiana Jones, 'Raiders of the Lost Ark', havde premiere i 1981 og blev en kæmpe succes. Siden fulgte film i 1984 og 1989, inden universet igen blev genoplivet på lærredet i 2008.

Danskerne har senest kunnet opleve Mads Mikkelsen i Thomas Vinterbergs kæmpesucces 'Druk', der sidste år vandt en Bafta som den første danske film i 32 år og senere på året også scorede sig en Oscar.

