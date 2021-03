Vild vækst: 'Løvens hule'-firma tjener millioner

Mette Neerup Mariager indrømmer, at det har krævet lidt tilvænning for hende, fordi væksten kom så hurtigt i løbet af 2020.

- Jeg kan mærke, at jeg lige har skullet lære mig selv at være i det. At gå fra at være mig selv, en medarbejder og en praktikant med en omsætning på en million i 2019 til lige pludselig at skalere så hurtigt og have så mange bolde i luften. Man får lyst til hele tiden at arbejde, for det er dejligt, når det går godt, og jeg har lidt svært ved ikke at arbejde og i stedet holde fri, siger hun.

Det så man også i DR-programmet 'Løvens hule - velkommen til virkeligheden', hvor Mette Neerup Mariager, der nogle år tidligere også havde været ramt af to stressrelaterede blodpropper, igen fik symptomer på stress og røg på hospitalet med udrykning.

Hun fortæller, at hun har fået masser af henvendelser efter den udsendelse fra folk, der gerne vil hjælpe hende.

- Folk har virkelig været søde og bekymrede, men jeg er helt okay i dag. Jeg er ikke sådan et nervevrag, som jeg var i starten, hvor det hele handlede om advokater, kontrakter, investeringer og tv. Det var meget overvældende, men jeg har fundet mig godt til rette med det nye team, der hjælper mig godt på vej.

- Jacob er lidt langt væk fra mig i Jylland, men vi snakker på telefon og mail, og Mark (Jacobs Coolshop-partner, red.) er også rigtig god. Jesper er meget aktiv og kommer her hver uge og bruger lidt tid på kontoret, hvor han gennemgår budgetter og får mig til at føle mig tryg ved for eksempel at regne lidt på, om der er penge nok til at ansætte flere.

Holder mere fri

I 'Løvens hule - velkommen til virkeligheden' fik Mette Neerup Mariager en opsang fra en tydeligt berørt Jacob Risgaard, der beordrede hende til at slappe mere af.

- Jeg havde altid troet, at jeg skulle arbejde mere og endnu hårdere, når jeg først fik en investor, og det gjorde jeg så, hvilket betød, at jeg krakelerede lidt.

- Men jeg har jo fundet ud af, at han selvfølgelig hellere vil have mig i virksomheden, end at jeg har arbejdet mig selv til døde. Så jeg har fået at vide, at jeg skal holde lidt fri og ferie og ekstra lange frokostpauser.

- Er det så noget, du godt kan?

- Uha ... ej, det var en lang pause, hva'? Det siger måske det meget godt, griner hun og fortsætter:

- Altså, jeg holder fri i weekenderne for det meste. Jeg har nogle sociale medier, der lige skal lægges ting op på i weekenderne, og jeg svarer også på det vigtigste mails, for jeg kan aldrig lægge det helt fra mig. Men jeg lægger det mere fra mig, end jeg gjorde førhen, siger Mette Neerup Mariager og understreger igen, at hun har det rigtig godt.