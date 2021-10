Vilde jubelscener: - Det var magisk

Endelig lykkedes det!

Efter historisk mange nederlag i årets 'Robinson Ekspeditionen' skraber Hold Nord endelig en sejr hjem i mandagens udgave af TV3-programmet.

Og det til særlig glæde for deltagerne Martin Svensson og Martin Mortensen, der som de eneste deltagere endnu havde en holdsejr til gode.

Da Ekstra Bladet fanger de to tidligere professionelle sportsudøvere over telefonen, kan de da også tydeligt genkalde sig glædesrusen.

- Det var vildt. Jeg har altid fået at vide, at tredje gang er lykkens gang, men sådan skulle det ikke være dernede. Så det var et magisk øjeblik, da det endelig lykkedes, lyder det fra Svensson, der også indrømmer, at han blev rørt over sejren:

- Selvom jeg ikke har så let til tårer, så var det som om, der var en, der viftede et løg foran næsen på mig. Jeg fik da lidt våde øjne.

Det nye Hold Nord kunne fejre, at de ikke skulle i Ørådet for første gang i årets 'Robinson'. Foto: Nent Group Danmark

Bar holdet

De to navnebrødre er også enige om, hvor skoen har trykket for Hold Nord, som det så ud, inden Martin Mortensen i forrige afsnit blev ansvarlig for at vælge nye holdkammerater.

- Vi var nok bare for dårlige til at samarbejde på det gamle Hold Nord. Vi talte meget om, hvad vi kunne gøre bedre, og det blev også bedre til sidst. Men det var crazy at få en sejr med det nye hold, især fordi jeg tog en chance ved at tage to nøgler på én gang, siger Martin Mortensen.

Hverken han eller Svensson er i tvivl om, at de bestemt har gjort, hvad de kunne hele vejen.

Svensson er ikke bleg for at tage snakken med sine holdkammerater, om hvad de kan gøre bedre. Og det gør han, fordi han godt kan tåle at få igen af samme skuffe, siger han. Foto: TV3 / Janus Nielsen

- Vi (Svensson og jeg, red.) bærer holdet, og vi viser, at når det er individuelt, kan vi vinde. Som hold var vi bare ikke gode nok, siger Martin Mortensen.

- Man står og falder som hold. Jeg synes selv, jeg bidragede med alt, hvad jeg kunne. Hver gang, der havde været dyst eller en strid, lå både Martin og jeg nærmest og var ved at besvime, mens mange af de andre fra holdet knap nok havde fået sved på panden, siger Svensson og tilføjer:

- Og i den konkurrence, hvor vi fejler med at få tændt ild, der vi lægger os fladt ned med det samme og erkender fejlen, og det står i stærk kontrast til de andre, for det hører du ikke dem gøre.

Martin Mortensen er tidligere professionel cykelrytter, og den udholdenhed kunne han i den grad bruge i 'Robinson'. Foto: TV3 / Janus Nielsen

Hvordan det går videre i 'Robinson Ekspeditionen', kan du følge mandag klokken 20 på TV3 og på Viaplay.

Flere tidligere 'Robinson'-deltagere har fortalt om skader og følger fra tv-eventyret, der har givet dem men for livet. Læs om det her.

