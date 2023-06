Vilde rygter om 'Lykkehjulet'

I USA hedder Mr. Lykkehjulet Pat Sajak. Han har været programmets vært, tovholder og ansigt udadtil i mere end fyrre sæsoner, men nu har den 76-årige tv-veteran meddelt, at han trækker sig fra 'Lykkehjulet', der på amerikansk hedder 'Wheel of Fortune'.

- Det har været en vidunderlig rejse, og jeg vil komme til at fortælle mere de næste måneder. Tusind tak til alle, lyder det fra Sajak, der med sin lettere kryptiske udmelding har kickstartet rygterne om, hvem der skal overtage hans højt profilerede tv-tjans.

I de amerikanske medier spekuleres der allerede nu i, hvem den nye vært mon vil være. Indtil videre er det lykkedes Sony Pictures Television, der står bag showet, at holde kortene tæt ind til kroppen, men flere interesserede kendisser har angiveligt allerede lagt billet ind på jobbet.

Pat Sajak og Vanna White spiser jubilæumskage i 2007. Foto: Ritzau Scanpix

Blandt de mest opsigtsvækkende bejlere finder vi den 67-årige Hollywood-stjerne Whoopi Goldberg. I en samtale med vært Barbara Walters på ABC-talkshowet 'The View' faldt samtalen på Sajaks exit fra 'Lykkehjulet'.

Meldingen fra Goldberg var klar og tydelig. 'Jeg vil have det job', lød det fra hende. En melding hun senere har fortalt ikke var ironisk ment.

Skulle valget falde på Goldberg, ville det på ingen måde være en urutineret frontfigur, showet i givet fald ville få. Goldberg har tidligere været vært på 'Oscar'-uddelingen fire gange og har desuden været vært på sit eget talkshow.

Whoopi Goldberg vil gerne have fast tv-arbejde, meddeler hun. Foto: Ritzau Scanpix

Et andet og sandsynligvis mere realistisk bud på en ny vært er programmets 66-årige bogstavvender Vanna White, der har været tilknyttet programmet siden 1982, hvilket er stort set lige så lang tid som den afgående vært.

Det, der taler til hendes fordel, er, at hun allerede - med succes - har prøvet at være vært på programmet. Det var i en kortere periode i 2019, mens Sajak var sygemeldt på grund af en operation.

Selv er hun dog knap så sikker på at blive forfremmet. Hun har angiveligt givet udtryk for, at hun er nervøs for, at hun bliver smidt på porten, når Sajak stopper, da hun frygter, at produktionen anser hende og Sajak som en pakkeløsning.