- Vildere end Sunny Beach

Selvtillid, charme og lækkert hår. Det er tre ting, som kan få en deltager i TV3-programmet 'Paradise Hotel' langt.

Om få dage bliver 17. sæson af reality-hittet skudt i gang, og der møder man den 23-årige Nikolaj H., som ikke lægger skjul på, at der er gang i ham.

- Jeg er bare sådan en sjov fyr. Jeg vil gerne have, at folk har det godt, og jeg er ikke bange for, at jeg kommer til at sige nogle dumme ting for at få folk til at have det godt, fortæller Nikolaj til Ekstra Bladet.

Ingen dårlig stemning

Der skal hverken være kedelig eller dårlig stemning, når Nikolaj er i selskabet, mener han selv.

Inden han tog af sted mod sydens sol og luksushotellet i Mexico, rejste Nikolaj rundt som ungdomsguide, hvor han ligeledes festede løs.

- Jeg var ungdomsguide i Magaluf og i Sunny Beach, hvor jeg arrangerede fester, og lige inden, jeg tog til 'Paradise', var jeg instruktør på en guide-skole, fortæller han.

- Jeg har oplevet og rejst en del, så jeg tænkte, at jeg skulle prøve noget, der var endnu vildere.

Og det mener han, at han har opnået med sin deltagelse i 'Paradise Hotel'.

Intet stod i vejen

- Jeg er sådan en dreng, hvor der bare skal ske ting. Jeg er ikke så bleg for at vise mig frem, og jeg er bare mig selv hele tiden, så folk må tro og tænke, hvad de vil.

- Jeg har altid selv fulgt med i programmet, og jeg har bare altid tænkt, at jeg skulle prøve det. Og det passede lige. Der var ikke nogen kæreste eller job, som stod i vejen, så nu var det tid, fortæller han om baggrunden for, hvorfor han valgte at deltage i programmet.

Fandt kærligheden

Selvom Nikolaj er en selvproklameret drengerøv, så svævede han hjem til Danmark på en lyserød sky. Han fandt nemlig kærligheden på fristelsens hotel i Mexico.

- Jeg er en drengerøv, og mange vil også sige, at jeg er pigeglad, så jeg tror, at det er kommet bag på mig, fortæller han om, hvordan det har været at vende hjem til Danmark med en kæreste under armen.

- Uanset hvad fanden der sker i programmet, så er det den største sejr at have fået en dejlig kæreste med hjem.

Nikolaj er kærester med 'Paradise Hotel'-deltageren Anne Plejdrup på 21 år. Hun var med i sæson 15 og er også aktuel i den nye sæson af det populære reality-program.