Vildt beløb på skønhedsbehandlinger: - Helt hjernedødt

Betinna er 56 år, arbejder som vikarierende social- og sundhedsassistent og bor med sin hund, Taco, i Nærum. Hun elsker at shoppe og købe pæne ting til sig selv - måske også i en overdreven grad.

Derfor er Betinna med i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden', hvor de økonomiske eksperter er i chok over, hvor mange penge hun bruger på skønhedsbehandlinger, smykker og bunkevis af tøj.

Helt nøjagtigt har hun brugt 13.300 kroner på smykker, 21.600 kroner på skønhedsbehandlinger og ikke mindre end 50.000 kroner på tøj, det seneste år.

Det store beløb overrasker Betinna, som kan konstatere, at hun nok køber tøj af de forkerte årsager.

- Jeg ved ikke, om jeg er shopaholic, eller om jeg bare har gjort det for at få lidt glæde, siger Betinna i programmet.

Hendes datter, Elisabeth, er da også rystet over de vanvittige beløb, som moren har brugt.

- Det er helt hjernedødt, det kan jeg slet ikke forstå, siger datteren.

Det enorme forbrug på shopping og skønhedsbehandlinger har medvirket til, at Betinnas samlede gæld i programmet er på 556.000 kroner.

Betinna bliver nødt til at sælge ud af sit tøj og sine smykker for at få nogle flere penge i budgettet. Foto: NENT Group/Viaplay.

Får nok i løn

Eksperterne forstår dog ikke helt, hvordan Betinna kan have været så uansvarlig med sine penge. For Betinna tjener en fin løn og har det sidste år haft en indtægt på 32.100 kroner om måneden.

Betinna ser også situationen som en smule pinlig, da hun bor alene og kun har udgifter til sig selv.

- Jeg får løn hver 14. dag, så måske har jeg ikke har lagt mærke til, at det er så mange penge, jeg får – for det er mange penge, siger Betinna.

Elefanten i rummet

De økonomiske eksperter prøver da også at finde årsagen til Betinnas enorme shoppingforbrug og spørger Betinna, om der ligger noget personligt bag alle disse impulskøb.

Det har hun i første omgang ikke et svar på, men efter en dags betænkningstid erkender hun, at hendes shoppingvaner nok er en del af den facade, hun forsøger at opretholde.

- Jeg har tænkt lidt over jeres spørgsmål. Og jeg tror det handler om, at jeg altid gerne har villet vise udadtil, at jeg tjener penge nok og har styr på det. Jeg har været enlig mor, og mine børn har altid fået det, de ville have, så det så ud som om, at der var styr på det hele – det er måske en facade.

Du kan se, hvordan det går Betinna i aftenens program af 'Luksusfælden' , som bliver sendt tirsdag på TV3 og også kan ses på Viaplay.