Film, tv & radio ... 24. jun. 2022 kl. 19:24 Gem artikel Gemt artikel

Vildt dansk reality: Folk knaldede i spaen

Dansk reality er blevet for pænt, poleret og kedeligt at se på, mener Malene 'Foxy' Kjærgaard. Læs her, hvordan det var at være deltager i et af de vildeste programmer, der har ramt dansk tv