Vildt: Dansker spottede sig selv i hitserie

Den helt almindelige danske mand Alexander Burchardt sad en aften med sin kæreste og så ungdomsserien 'Euphoria' fra HBO, men pludselig dukkede hans eget ansigt op på skærmen.

De troede begge til at starte med, at det var synsbedrag, men den var god nok. Hans ansigt var photoshoppet ind på et INXS-cover i en af verdens mest populære serier.

- Det var så uvirkeligt. Da min kæreste og jeg så det, var jeg jo overbevist om, at det var mig. Jeg kunne genkende mig selv, men sandsynligheden for, at det var mig, var jo næsten ikke-eksisterende. Så det var meget overvældende, siger Alexander Buchardt til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Det var helt tilfældigt, fordi jeg sad og så serien, at jeg opdagede det. Der var ikke nogen, der havde fortalt mig om det. Det er jo kun et enkelt sekund, klippet varer, så til at starte med troede vi ikke på det. Men jo, den var god nok.

Alexander Buchardt skal i scenen forestille at være den tidligere forsanger, Michael Hutchence, fra rockbandet INXS.

Michael Hutchence var forsanger i rockbandet INXS. Han begik selvmord i 1997. Foto: Getty Images.

Ligner ham ikke

Billedet, som bliver brugt i serien, er ti år gammelt og stammer fra Alexander Burchardts modelkarriere.

Modeljobbet er nu for længst lagt på hylden, men flere af hans modelfotos er tilgængelige på iStock, hvor 'Euphoria' højst sandsynligt også har fundet billederne.

Det mest spøjse ved situationen er dog, at Alexander Burchardt ikke ligner Michael Hutchence specielt meget på billedet, udover at være en en flot ung mand med langt mørkt hår.

- Da vi så klippet, sad min kæreste og jeg og kiggede omkring 50 stockfotos igennem for at prøve at finde mit billede, men det kunne vi altså ikke. Samtidig fandt vi mange andre, der lignede Michael Hutchence meget mere, siger Alexander Burchardt.

Han er derfor en smule uforstående over, at de lige har valgt hans billede.

- At de har valgt mit billede, kan jeg slet ikke forstå, men jeg synes jo, det er fantastisk. Og jeg er superglad for, at de har gjort det, for det har givet mig den her vilde historie at fortælle, siger Alexander Burchardt.

Er åben overfor at genoptage modelkarrieren

Selvom Alexander Burchardt ikke længere arbejder som model, er han åben over for fremtidige muligheder.

- Jeg vil bestemt ikke sige nej til at genoptage karrieren, hvis jeg fik tilbuddene. Det er helt klart en åben dør, siger Alexander Burchardt.

Venner og familie har da også haft det sjovt over den lidt spøjse episode.

- Der er flere af vennerne, som forventer, at der nu skal ske det helt vilde. Det ved jeg nu ikke lige, om jeg kommer til, men jeg vil da ikke sige nej til eventuelle tilbud.

Du kan se det korte klip fra tv-serien nedenfor: