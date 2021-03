Vildt: Genforenes efter noget nær perfekt afslutning

Timothy Olyphant kan vende tilbage som Deputy U.S. Marshal Raylan Givens.

Det havde ellers kun de færreste troet muligt efter finalen på 'Justified' i 2015, som af brugerne på IMDB er rangeret som den 11. bedste serieafslutning nogensinde.

For hvor går man hen efter en noget nær perfekt afslutning?

Timothy Olyphant som Deputy U.S. Marshal Raylan Givens i 'Justified', hvor han jagter redneck-røvere i et øde område af Kentucky. Pr-foto

Netflix vil stoppe konto-deling

Svaret er en helt ny serie udarbejdet af de samme personer og baseret på en roman af den samme forfatter, som inspirerede til 'Justified'.

Projektet er stadig i sin spæde opstart, og det er endnu usikkert, om Timothy Olyphant lander en bærende rolle eller må tage til takke med gæsteoptrædender, skriver Variety.

Graham Yost, der skabte 'Justified', er tovholder på projektet, og med sig har han blandt andre Michael Dinner og Dave Andron, der begge fungerede som manuskriptforfattere og producenter på 'Justified'.

Serien løb med otte Emmy-nomineringer og to statuetter i sin levetid fra 2010 og 2015, og er baseret på novellesamlingen 'Fire in the Hole' som Elmore Leonard udgav i 2001.

Cliff Simon omkommet kitesurfing-ulykke

Timothy Olyphant og Walton Goggins har de bærende roller i 'Justified', der menes at byde på en af de bedste serieafslutninger nogensinde. Pr-foto

Dødsensfarlige danske kvinder

Anden gentagelse

Denne gang har serieskaberne kastet sig over 'City Primeval: High Noon in Detroit' fra 1980. Historien følger drabsmanden Clement Mansell, kendt som 'Oklahoma Wildman', og efterforskeren Raymond Cruz, der jagter ham. Det virker umiddelbart helt oplagt, at han skulle få hjælp af en Deputy U.S. Marshal fra Kentucky.

Sidst Timothy Olyphant gentog en rolle, var som Seth Bullock i 'Deadwood: The Movie' fra 2019, der bragte afslutning til serien af samme navn, der stoppede en anelse brat efter tre sæsoner i 2006.

'Justified' består af 78 afsnit og kan lige nu streames på Amazon Prime Video.

Kevin Costner kan opleves som ranch-ejer i 'Yellowstone', men han ejer også en gigantisk, luksuriøs landejendom i virkeligheden - som du kan leje. Se alle billederne her (+).