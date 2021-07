Vildt krav fra Netflix

Den amerikanske film- og tv-gigant Netflix vil forlange, at medvirkende på selskabets produktioner i USA er blevet vaccineret mod coronavirus.

Det erfarer kulturmediet The Hollywood Reporter.

Netflix vil i så fald blive det første store produktionsselskab, der stiller krav om, at blandt andre skuespillere er blevet vaccineret.

Kravet vil gælde i 'Zone A', som er der, hvor skuespillerne opholder sig.

Meldingen kommer, efter at en række sammenslutninger i den amerikanske filmindustri tidligere på måneden blev enige om, at producenter med rette kan forlange, at alle folk i 'Zone A' er blevet vaccineret.

Der vil angiveligt være undtagelser for kravet fra Netflix. Det kan være af sundhedsmæssige eller religiøse årsager eller på grund af folks alder.

Begrænse delta

Vaccinekravet skal blandt andet være med til at begrænse spredningen af Delta-varianten, der er en særligt smitsom type af coronavirus.

Netflix er ikke den første arbejdsplads, der vil indføre krav om vaccination.

Også amerikanske Google har lignende planer. Google vil ifølge NBC News således kræve, at alle medarbejdere, der vender tilbage til kontoret efter at have arbejdet hjemme under pandemien, skal vaccineres.

Facebook har ifølge en journalist fra Financial Times angiveligt vedtaget en lignende politik. Det er dog ikke officielt bekræftet.

USA's præsident, Joe Biden, ventes senere torsdag at fremlægge nye tiltag mod coronavirusudbruddet. Ifølge CNN vil han blandt andet gøre vaccination obligatorisk for alle, der er ansat af den amerikanske stat.