Vildt scoretrick: - Den virker hver gang

Kender du parfumetricket? Det gør Martin fra 'Ex on the beach' og ifølge ham selv er det supereffektivt

I sjette afsnit af realityprogrammet 'Ex on the Beach', der kan ses på Discovery+, skal Martin og Leonore på date. Her bruger Martin sit helt eget scoretrick.

- Synes du min parfume dufter godt? Jeg må hellere også lige dufte din.

Det lyder meget simpelt, men den virker hver gang for 'Ex on the Beach' deltageren Martin, der på sin date med Leonore bruger sit geniale scoretrick til at få et lidenskabeligt kys af Leonore.

- Det er faktisk noget, jeg selv har fundet på, og jeg bruger det også en del, da jeg synes det er meget sjovt og anderledes, fortæller Martin Thermann til Ekstra Bladet.

Martin scorede sig et vådt kys ved hjælp af sit eget scoretrick. Foto: Krestine Havemann

Selvom Martin nu har brugt det frække scoretrick på én af pigerne, afviser han ikke, at det kan ske igen.

- Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at jeg måske bruger parfumetricket igen, men det må tiden vise.

Guitarspil

Udover parfumetricket hiver Martin en guitar frem på daten og giver Leonore et lille nummer.

- Guitaren er ikke en fast del af mine scorerutine. Det er kun en håndfuld heldige piger, som har fået lov til at opleve det.

Selvom guitaren ikke indgår som en fast del af Martins scorerutiner, erkender han, at det hænder en gang i mellem, at han benytter sig af guitaren til at score.

- Det sker meget sjældent, men jeg kan ikke udelukke, at det er sket før.