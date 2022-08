Vildt tv-comeback: De vender tilbage

Det er noget af et scoop, TV3-programmet 'Luksusfælden' har gjort sig.

I den kommende sæson vender intet mindre end to af programmets gamle kendinge nemlig tilbage som eksperter, der skal hjælpe økonomisk udfordrede danskere.

Den ene ekspert er således det tidligere folketingsmedlem Mette Reissmann, der var valgt for Socialdemokratiet mellem 2011 og 2019, som nu vender tilbage i sin gamle rolle som økonomisk ekspert.

I 2020 blev hun et kendt ansigt i København, da hun annoncerede sit kandidatur til overborgmesterposten, der blev ledig i kølvandet på anklagerne mod den tidligere overborgmester Frank Jensen om sexchikane og upassende opførsel over for kvinder på Københavns Rådhus og i Socialdemokratiet.

Et kandidatur, som Mette Reissmann dog trak tilbage blot 11 dage senere, da Sophie Hæstorp Andersen (S)bedyrede, at hun også ville gå efter posten, som hun er endt med at sidde på i dag.

Som ung kæmpede Mette Reissmann ligesom de medvirkende i 'Luksusfælden' også selv med et stort forbrug og gæld.

- Jeg tog alle de lån, jeg kunne komme i nærheden af, og jeg levede, som om jeg allerede var blevet direktør, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet, hvor hun også fortalte, hvor dyr hendes skilsmisse endte med at blive.

Nyt ansigt

Mette Reissmann er dog ikke den eneste, der vender tilbage til programmet, selvom hun egentlig havde sagt farvel.

Efter seks år som ekspert i 'Luksusfælden' valgte Carsten Linnemann i 2020 at stoppe som ekspert i programmet.

Dengang var det ifølge Linnemann selv familien, der trak, og han ønskede at vie sin tid til sin familie, men når den nye sæson vender retur, vil han igen være tilbage som ekspert i programmet.

Ikke nok med at de to gamle kendinger kommer tilbage, de fire eksperter Sesilie Munk, Louise Fredbo-Nielsen, Kenneth Hansen og Jan Swyrtz vender også tilbage til endnu en sæson.

Der er dog også et helt nyt ansigt med i flokken, Mette Djernis, der med en baggrund i den finansielle verden med erfaring både som bank- og pensionsrådgiver bliver helt ny ekspert i programmet.

Den nye sæson af 'Luksusfælden' ruller over skærmen 30. august.

Flere kendte har også taget turen forbi 'Luksusfælden.'

