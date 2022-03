Vildt tvist i 'Løvens hule': Kæmpe cadeau

Håbefulde iværksættere bliver på stribe flået fra hinanden, når de skal forsvare deres værdiansættelse for de skarptandede løver i DR-successen 'Løvens hule'.

Derfor kom det også som noget af et chok for Lars Kjær og Jesper Hougård, at løverne mente, at deres virksomhed, Backpackerlife, er mere værd end det, de selv har regnet sig frem til.

De to forsigtige jyder ville gerne have 225.000 kroner for fem procent af Backpackerlife - altså en værdisansættelse på 4,5 millioner.

God case

Som den første sprænger Christian Arnstedt den ramme, da han hæver værdiansættelsen til fem millioner med et bud på en million for 20 procent af virksomheden.

- Jamen jeg synes, at det er en god case, siger Arnstedt i programmet.

- Ja, det skal jeg satme love for, at du gør, siger Jesper Buch, der lige som Jan Lehrmann og Jacob Risgaard også byder på virksomheden, der sælger udstyr til vandreture og ourdoorlife.

Det ender en i sand budkrig, som Jesper Buch vinder med armene hævet over hovedet og tilfreds udbryder:

- Kongen er tilbage!

Kongen er tilbage med rygsæk på.

At det blev netop Buch, Lars Kjær og Jesper Hougård valgte, er langt fra tilfældigt. Han købte sig ind i deres forretning for 500.000 kroner for fem procent, mens de to iværksættere afviste bud, hvor de kunne få langt flere penge, men også skulle afgive mere af deres virksomhed.

- Jesper er den rette for os af flere grunde. Han er et forbillede for os og har mange fine cases med fra 'Løves hule'. Samtidig vandrer han selv og har gået Caminoen og har været i militæret, så han ved, hvad det handler om. Og så var han den, der kom med det bud, hvor vi kunne beholde mest af firmaet selv, siger Lars Kjær til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Vi kom ikke til programmet for pengene, men for kompetencerne. Det har vi i den grad fået med Jesper og hans team.

Kæmpe cadeau

- Det er ikke hver dag, at løverne øger værdiansættelsen. Hvad tænkte du, da de gjorde det?

- Nej, det er noget usædvanligt. Det var da en kæmpe cadeau til os. Vi er stolte....stolte over det overraskende træk. Det var meget overvældende og kom meget bag på os, siger den beskedne jyde.

- Jesper Buch talte meget om en plan, som han havde for jer. Hvordan går det med den?

- Det går fint. Vi startede jo med at investere to gange S.U. i vores firma i 2017, men nu er vi et helt andet sted. Vi skal professionaliseres og skaleres. Det er Jesper og hans folk gode til. Vi tager stadig det hårde arbejde i dagligdagen, men når der skal træffes vigtige og nogle gange hurtige beslutninger, er de med og har masser af god erfaring.

Ingen lønforhøjelse

I programmet tænker Jesper Buch store tanker om at få Backpackerlife til at vokse i udlandet også, og det er også stadig drømmen og planen.

- Det er ikke der, vi er lige nu. Vi vækster rigtig fint i Danmark, men skal have mere organisationen på plads, før vi kan udvide til Skandinavien. For os er det vigtigt, at der ikke bliver gået på kompromis med den service, vi leverer, siger Lars Kjær.

Backpackerlife har i dag ti personer ansat, men trods successen har der ikke været lønforhøjelse til de to bosser i firmaet, der i 'Løvens hule' fortæller, at de får 20.000 kroner om måneden.

- Det får vi stadig. Vi har valgt at reinvestere i firmaet i stedet, siger Lars Kjær.

