Vildt tvist i 'Robinson': - En kæmpe beslutning

Der er drama til det allersidste i årets udgave af 'Robinson Ekspeditionen'.

Søndag aften sendes et ekstra afsnit af programmet, hvor det gælder om at have kontrol over både muskler og alliancer.

Netop alliancer og relationer til med- og modspillere bliver altafgørende, når en række af de tidligere udstemte deltagere vender tilbage til ekspeditionen som en særligt inviteret jury, der skal sende en af de tilbageværende deltagere ud lige før finalen.

Det er nu de alliancer, deltagerne har opbygget gennem 40 dage i 'Robinson Ekspeditionen', skal stå deres prøve. Det er med andre ord ikke en konkurrence, der sender en deltager ud på målstregen - det klarer juryen ene og alene.

'Kend jeres modstandere', har ekspeditionsleder Jacob Kjeldbjerg sagt igen og igen, og det får de tilbageværende deltagere - de potentielle finalister - i den grad brug for.

Svinet til og smidt ud

Især Lukas, der i seneste afsnit røg ud med en kæmpe sviner fra Emil, ser frem til at kunne få sin hævn efter den ubarmhjertige tilsvining. På den anden side har Vicky været i tæt alliance med Emil og ser derfor hellere andre forlade 'Robinson' lige før finalen.

- Jeg har store forventninger. Det er en kæmpe beslutning, vi pludselig har fået i vores hænder, siger Lukas, der ser frem til at høre de seks tilbage ekspeditions-deltageres argumenter for, hvorfor de skal blive i konkurrencen.

Lukas hiver sammen med Sine Emil til side, så han kan forklare og forsvare den svada, han sendte Lukas ud af ekspeditionen med.

Lukas erkender, at det virkede brutalt.

- Men jeg fortryder ikke noget, jeg har gjort, fastholder han.

Det er i aften klokken 20, at juryens stemmer får helt afgørende betydning for årets finale i 'Robinson Ekspeditionen', når TV3 sender særafsnittet.

Der er finale i årets 'Robinson' mandag aften klokken 20 på TV3.