Ville ikke have særlig rolle: Så ombestemte hun sig

Tine Gøtzsche har fået en helt særlig rolle i TV 2's underholdningssatsning 'Forræder'.

Hver fredag kan man nemlig opleve den tidligere vært på TV Avisen i rollen som en af de hemmelige forrædere, hvor hun har til opgave i al hemmelighed at 'myrde' de loyale en efter en i nattens mulm og mørke.

Men det var faktisk en rolle, som Tine Gøtzsche først havde frabedt sig at få. Det fortalte tv-værten for nylig i 'Go aften live'.

- Da vi blev precastet, havde jeg sagt, at det (forræder, red) havde jeg ikke lyst til at være, men da jeg sad i min bil og kørte over til slottet på Sydfyn, gik det op for mig, at hvis jeg i de næste dage overhovedet skulle have et enkelt menneske at stole på – en jeg vidste, ville være på mit hold – var jeg nødt til at sige ja til at være forræder, for ingen andre vidste, hvad der foregik, lød det fra Gøtzsche.

TV 2's nye store underholdningssatsning 'Forræder' handler om 18 danske kendisser, som hver uge skal forsøge at finde frem til, hvem af dem der er de tre hemmelige forrædere, som 'myrder' de loyale i nattens mulm og mørke.

Og den slags er noget, seerne er ellevilde med. Det viser de seneste seertal på tværs af klassisk broadcast og streaming, som TV 2 har delt med Ekstra Bladet.

744.000 har set tredje afsnit, mens 728.000 fulgte med i afsnit to. Første afsnit har i skrivende stund lokket 983.000 seere ind siden premieren, så der nu ikke skal mange flere til, før det runder millionen.

Tine Gøtzsche er den eneste af dem, der oprindeligt blev udpeget som forrædere, der er tilbage i programmet.

