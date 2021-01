Anne Kirstine Tirstrup og Emil Ussing kunne efter en hæsblæsende jule- og nytårsudgave af 'Den store bagedyst' sammen hæve trofæet.

Det dygtige makkerpar tog sejren, efter deres kage-fortolkning af nytårsklassikeren '90 års-fødeselsdagen'.

Anne Kirstine Tirstrups liv er dog meget andet end lutter kage for tiden, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Den 26-årige amatørbager arbejder som sygeplejerske, og som så mange af sine kollegaer har hun rygende travlt.

Vinder julebagedysten: - Nytårsaften endte på sygehuset

De mange patienter, der er smittet med corona, kræver en kæmpe fleksibilitet fra sundhedspersonalet. Mange læger og sygeplejersker har har måttet aflyse deres private juleplaner for at passe coronasyge danskere.

- Jeg har heldigvis kunnet holde jul med min familie, men min nytårsaften endte på sygehuset. Det var ikke planen, men jeg er på en medicinsk afdeling, og flere af mine kollegaer er blevet afgivet til coronaafsnittet, siger Anne Kirstine Tirstrup, der ikke har noget imod at træde til og hjælpe.

- Det er vilkårene lige nu. Vi må alle give en hånd med. Så det er bestemt ikke en klagesang fra min side. Jeg har en fornemmelse af, at folk godt ved at vi gør en ekstra indsats, siger den Anne Kirstine Tirstrup, der først fik at vide, at hun skulle på nytårsvagt for få dage siden.

Den ekstra arbejdsindsats har ikke betydet en masse aflyste nytårsplaner for den aarhusianske sygeplejerske.

- Der er jo så mange restriktioner, så jeg havde ikke de vilde planer. Jeg skulle have været sammen med min kæreste, siger hun.

Jyde-drømme

Titlen som vinder af jule- og nytårsversionen af 'Den store bagedyst' ved Anne Kirstine Tirstrup ikke helt, hvad hun skal bruge til endnu. En ting ved hun dog - der må gerne komme mere bagning i 2021.

- Jeg er jo rigtig jyde, så jeg tager det hele, som det kommer.

- Hvis du lægger jyden på hylden, hvad drømmer du så om at få ud af din deltagelse i kagekonkurrencen?

- Det kunne da være fedt at tjene lidt på det. At bage en masse mere og se, om det er en vej, man kan gå. Jeg har ingen fast slagplan. Måske noget med at udvikle nogle opskrifter. Men jeg ved, at jeg har fået så meget fede oplevelser ved at bage i 2020. Og de oplevelser må der gerne komme flere af.

Hvis du vil vide mere om kult-sketchen bag Anne og Emils kage, kan du læse om alle sandhederne bag '90 års fødselsdagen' her(+)