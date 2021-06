Vinder Lego Masters: - Det kom meget uventet

Seerne er smuttet

De seneste otte uger har seerne kunnet følge 'Lego Masters' på både TV 2 og TV 2 Play, og at dømme efter seertallene, der hver uge offentliggøres på Kantar Gallup, har færre og færre valgt at gøre det.

Således var seertallet for sidste uges semifinale helt nede på 352.000, dog uden at streaminger på TV 2 Play er medregnet. For første program lå seertallet samlet på 910.000.

Over for Ekstra Bladet oplyser TV 2 dog, at man er ganske godt tilfreds.

'Vi er rigtig godt tilfredse med vores seertal på ’LEGO Masters' og har for nylig startet castingen til en ny sæson af programmet, som vi allerede glæder os virkelig meget til', skriver redaktør Stine Lundbak Ravn i en mail og fortsætter:

'Vi har et mere komplet billede end de seertal, som Kantar udsender, fordi vi har mange seere, der ser ’LEGO Masters’ som snigpremiere på TV 2 PLAY, og de tælles ikke med her. Flere og flere danskere ser programmerne på streaming, inden de bliver sendt på tv, så der sker et naturligt fald i seertallene fra Kantar. Skal man kigge på seertal, er det hele billedet, inklusiv streaming, vi forholder os til, og dér klarer ’LEGO Masters’ sig flot.'

Store forventninger

De dalende seertal er heller ikke noget, der tager begejstringen fra vinderne.

- Med et program der er så specifikt, tænker jeg da, at det er vildt, at det overhovedet er nået ud til flere end 10.000 mennesker. Det er lidt ligesom folk, der står ude ved flyvergrillen og holder øje, så at det kan få en stor tilslutning, er da vildt, siger Magnus med et grin.

Her er forventningerne til næste sæson også høje.

- Det er et forfriskende koncept, og det har jo været populært nok til, at de allerede søger deltagere til sæson to, og det har jeg store forventninger til. Det er altid svært at finde deltagere til et program, der skal sendes for første gang, så jeg tror, man kan lave et bedre cast - selvom der ikke har været noget galt med castet i denne her sæson, siger Magnus.