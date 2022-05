Vinder TV 2-program: Giver pengene væk

Flere hundredetusinder seere har fulgt deltagernes rejse flere tusinder kilometer gennem Europa i TV 2-programmet 'Først til verdens ende', der mandag aften kulminerede med finaleafsnittet.

Og efter et hæsblæsende ræs mod Rundetårn i København kunne brødrene Nikolaj og Jeppe Saabye kalde sig vindere af anden sæson og 250.000 kroner.

Selvom det nu er flere måneder siden optagelserne, er glæden dog ikke til at tage fejl af, da Ekstra Bladet fanger de to over telefonen.

- Det var en vanvittig følelse. Vores mål var fra starten at komme hele vejen til slutdestinationen. Vi havde ikke nødvendigvis et mål om at vinde, men det, at vi vinder, er jo en ekstra gevinst oveni, som bare gør det endnu federe, siger Jeppe.

For både ham og Nikolaj var det dog også et øjeblik, hvor flere modsatrettede følelser meldte sig.

- Der var både en følelse af klimaks, men samtidig også antiklimaks, for vi havde ikke lyst til, at det skulle være slut, og samtidig var det også vanvittig hårdt at være væk fra familien så længe, siger Nikolaj.

Donerer pengepræmien

Pengepræmien på en kvart million kroner, som brødrene sikrede sig med sejren efter rejseprogrammet, skal også nok hurtigt få ben at gå på.

Hvis alt går efter planen, flytter Jeppe til Barcelona inden for en måned, og Nikolaj håber at kunne forsøde hverdagen en smule for sin kone og sine børn. Men det er ikke kun brødrene, der får gavn af præmien.

De to brødre er kommet tættere på hinanden undervejs i programemt. Foto: Holger Rytter/TV 2

De har nemlig besluttet at donere en 'ikke uvæsentlig sum' til PlanBørnefonden, fortæller de.

- Selvfølgelig er det rart at kunne tage nogle penge med til Barcelona, men når vi ikke står og er helt bankerot, kan vi ikke se, hvorfor vi ikke skulle give noget til et godt formål. Der er mange, der har mere brug for det, end vi har, slår Jeppe fast.

Pengene har brødrene dog endnu ikke fået udbetalt.

Begge sæsoner af 'Først til verdens ende' kan ses på TV 2 Play, og hvis du kunne tænke dig at gøre brødrene kunsten efter, søger TV 2 netop nu deltagere til tredje sæson.

