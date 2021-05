Vinder TV2-program: - Jeg fik totalt blackout

Det skal ændres i sommerhuset

I finaleafsnittet ændrede Kaspar og Lambang mange ting i deres sommerhus samt tilføjede nye ideer. Alligevel har de planer om, at der skal bygges og ordnes endnu mere.

- Som udgangspunkt står huset fuldstændig, som vi har drømt om med de perfekte farver, møbler og løsninger. Men jeg vil helt vildt gerne bygge både et skur, anlægge græstennisbane, lave udendørs-spa og på sigt et anneks med sauna, så vi kan byde endnu flere venner og familiemedlemmer velkommen, forklarer Lambang.

- Ja ja, men allerførst skal vi have sat et lille hegn op nede ved søen, så vi kan slippe ungerne fri, uden at pylrefar her skal gå og bekymre sig konstant, tilføjer Kaspar.

Der er ingen tvivl om, at parret glæder sig til at bruge tid som familie på Falster:

- Det bedste ved at vinde er, at vi får et fristed fra en travl hverdag med arbejde og masser af gøremål. Et sted, hvor vi kan fordybe os i hinanden som par og i vores lille firkløver af en familie. Vi har fået en uvurderlig gave - ikke bare til os selv, men til vores børn. En gave, vi på ingen måde ellers havde mulighed for at kunne give dem rent økonomisk. Det betyder simpelthen alt, lyder det fra Kaspar.

- Nu kan vi få dem på græs et sted, hvor vi alle føler os fuldstændig hjemme fra dag ét. Derudover mærker vi en kæmpe taknemmelighed over, hvor godt vi er blevet taget imod i lokalområdet. Folk er simpelthen så kærlige, imødekommende og gæstfri hernede. Vi glæder os til at udforske endnu mere af Bøtø, Marielyst og resten af Falster i de næste mange, mange år, fortsætter Lambang.