Vinder 'X Factor': - Jeg bliver ikke glemt

- Du kom med musikken, og du går med den. Du er en vidunderlig, ung, begavet musiker. Jeg er så glad for, at man ikke bare vinder det her og bliver glemt i morgen, for det kommer ikke til at ske, lød det fra Thomas Blachman, da det stod klart, at hans deltager Mads Moldt var vinderen af dette års 'X Factor'.

Og selvom det ofte er set, at deltagerne i sangkonkurrencen rent faktisk bliver glemt, så snart kameraerne er slukket, er det ikke noget, der bekymrer den 16-årige Mads.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Så længe dem omkring mig mine venner og min familie ikke glemmer mig, så er det helt fint. Jeg bliver ikke glemt, lød det fra den unge mand, der bestemt virkede overrasket over, at han havde vundet.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Kan ikke spå om fremtiden

Selv efter at have slået både Tina og Kári ud, kom sejren bag på ham.

- Jeg havde slet ikke regnet med noget af det, lød det.

Den unge mand ved dog heller ikke endnu, hvad fremtiden bringer på den lange bane.

- Nu skal jeg i seng, jeg skal holde påskeferie, og så skal jeg gennemføre niende klasse, lød det kækt.

Han kunne endnu ikke sige, om musikken kommer til at fylde for ham i fremtiden, men han var glad for sin oplevelse med 'X Factor'.

- Det har været virkelig fedt.

Skrev egne sange

Deltagerne har i år været med til at skrive deres vindersang, der skulle udgives efter fredagens finaleafsnit.

Mads Moldt gav den gas med popnummeret 'Clingy', mens Kári havde forberedt en kærlighedsballade til sin gravide kone med sangen 'Believer'.

Fredag kunne TV 2 også bekræfte, at der kommer en sæson til af programmet til næste år.

