Vinder 'X Factor': - Jeg er ikke bange for at blive glemt

Der var store smil, da Solveig endelig kunne kalde sig vinder af dette års 'X Factor'.

Og det er da også en glad vinder, der taler med Ekstra Bladet, efter sangen med Solange bragte sejren i hus.

Solveig vinder 'X Factor'

- Jeg fatter ikke en skid. Det må være en joke. Jeg forstår slet ikke, at jeg har vundet, siger hun med et stort grin.

Den 15-årige pige var oppe imod kollegaen Nikoline, da der skulle findes en vinder i finalen.

Og selvom Solveig nu står med en pladekontrakt, et hjemmestudie og en session med selveste Simon Cowell, har hun absolut ikke travlt med at blive en kendt sanger.

- Jeg har overhovedet ikke travlt med at blive til noget. Nu skal jeg på efterskole og så skal jeg på gymnasiet, så må vi se, hvad der sker, lyder det reflekteret.

Den unge solist har faktisk ikke rigtig hørt efter, når præmien er blevet beskrevet, så der er også noget teknisk, der skal på plads.

- Jeg skal lige have fat i dem for at høre, hvad der er op og ned. Det var ikke løgn, da Nanna sagde, at jeg ikke havde hørt efter det med præmien. Jeg har bare fokuseret på at være med, lyder det.

Kun en af de to piger kunne vinde, og det blev altså Solveig. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det er helt fint

Faktisk taget Solveig det hele ekstremt roligt og er ikke nervøs for, at danskerne glemmer hende.

- Det er fint nok, at jeg bliver glemt. Det er ikke noget, jeg vil virkeligt lige nu, så jeg har intet imod at vente, til jeg er klar, siger den 15-årige.

I finalen optrådte Solveig først alene, så med forsangeren for Phlake og til sidst med sin egen version af Solanges 'Cranes in the sky'.

Det var da også forholdsvist tæt løb mellem Nikoline og Solveig.

Du kan se, hvordan seerne stemte her:

Her er stemmerne: Så tæt var de

