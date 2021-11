Vinderpar: - Vi er mundlamme

Caroline og Reece sætter ord på deres følelser efter at have vundet 'Nybyggerne' onsdag aften

Hvad siger man, når man lige har vundet et hus til 2,8 millioner kroner i bedste sendetid?

Caroline og Reece har svært ved at finde de rigtige ord, da Ekstra Bladet får dem i røret, efter de løb med sejren i 'Nybyggerne' og dermed også et hus til 2,8 millioner kroner.

- Vi skal lige lande i det her, vi er mundlamme. Der har været mange følelser i det her, siger Caroline, der bliver suppleret af sin kæreste:

- Vi er meget glade og stolte. Vi har talt meget om det de seneste seks måneder, men vi havde ikke troet, at vi ville vinde, fordi de andre er også rigtig dygtige, siger han.

Parret vil gerne flytte ind i deres nye hus, så snart det kan lade sig gøre, fortæller de. Foto: Peter Leth-Larsen/TV 2

Fra Odder til Sønderborg

Faktisk havde parret forberedt sig på, at de ikke ville vinde, mens de gik og ventede på afgørelsen. De havde end ikke turde at spå om en bestemt plads.

Men sådan skulle det ikke være, og det er de egentlig meget glade for, fortæller kæresteparret, der glæder sig til at flytte fra deres nuværende hjem i Odder til deres nye hus i Sønderborg.

- Vi har allerede fået en smagsprøve på Sønderborg, da vi arbejdede med huset, og vi elskede det, så vi er spændt på at flytte herned, siger Reece, der stadig er i sine følelsers vold kort tid efter kåringen.

Reece flyttede fra Australien til Danmark for at forfølge kærligheden, da han blev forelsket i danske Caroline. Foto: Peter Leth-Larsen/TV 2

Derfor vandt vi

Når Reece og Caroline skal give deres bud på, hvorfor de blev de heldige vindere af 'Nybyggerne', er de ikke i tvivl.

- Andre kan godt lide, når jeg prøver at snakke dansk, fordi jeg laver mange fejl, og nogle gange er det sjovt, men vi var hele tiden ærlige over for hinanden, griner Reece.

- Vi har prøvet at være os selv hele vejen igennem og det samme med vores indretning i huset, tilføjer Caroline.

Parret drømmer om en rejse til Australien snarest muligt for at besøge Reeces familie, når grænserne til Vestaustralien åbner op. Og ellers har de kun en plan: at flytte ind i deres nybyggede hus i Sønderborg, som de har kæmpet for at vinde siden dag et.

De glæder sig til at kunne besøge Reeces familie i Australien, når grænserne åbner. Foto: Peter Leth-Larsen/TV 2

