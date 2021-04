Vinterberg rørt til tårer under takketale

Det var en rørt Thomas Vinterberg, der natten til mandag modtog en Oscar for filmen 'Druk'. Under takketalen mindedes han sin datter, som omkom i en trafikulykke under indspilningen.

- Mads (Mikkelsen, red.), du gav dit bedste. ikke kun for filmen, men også for min datter, sagde Vinterberg, før han lige måtte puste ud, før han kunne fortsætte:

- Vi ville lave en film, der fejrer livet, og fire dage inde i indspilningen, sker det utænkelige. En ulykke på en landevej tog min datter fra mig. En eller anden der kiggede på sin mobiltelefon, og vi savner hende, og jeg elsker hende ...

Her måtte en tydelig rørt Thomas Vinterberg lige tage endnu en pause i sin takketale, hvilket han undskyldte.

- To måneder før, vi begyndte indspilningen, og to måneder før, hun døde, var hun i Afrika og hun sendte et brev til mig. Hun havde lige læst manuskriptet og var ellevild. Hun skulle have været med i den. Og hvis nogen tør tro på, at hun er iblandt os i dag, så kan I se hende klappe og juble med os.

- Vi endte med at lave filmen for hende, som hendes monument, så det er et mirakel, der lige er sket, sagde Thomas Vinterberg.