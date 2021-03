Vinterberg snød Netflix-stjerne: 'Forbavsende'

Når Oscar-nomineringerne er offentliggjort, kommer analyserne.

Og flere internationale medier undrer sig over, at Thomas Vinterberg røg blandt de udvalgte instruktører - i øvrigt som den første dansker nogensinde.

Variety kalder valget en 'overraskelse', selvom instruktør-kategorien sædvanligvis byder på et wildcard. Og i lighed med flere andre medier savner de Aaron Sorkin, som har instrueret Netflix-filmen 'The Trial of the Chicago 7'.

Fravalget af Sorkin er 'forbavsende', skriver Esquire, som dog ikke direkte nævner, at Vinterberg snuppede hans plads.

Efter tragedie: - Jeg var i frit fald

Det gør Indiewire til gengæld, der dog kalder det normal procedure, at kun fire af fem Oscar-nomineringer matcher instruktørernes eget awardshow, Directors Guild of America Award: 'Som det ofte sker, kiggede den mere internationale instruktør-afdeling mod udlandet og fandt Thomas Vinterberg, den danske instruktør af 'Druk', som tog Aaron Sorkins plads for 'The Trial of the Chicago 7'.

Vulture skriver, at Sorkin klart var den, der manglede under nomineringen, 'men hans plads blev taget af 'Druk's Thomas Vinterberg, der lavede en Pawel Pawlikowski ved at snuppe en instruktør-nominering uden den blev ledsaget af en anerkendelse for bedste film'.

Hollywoods egen 'lokalsprøjte', L.A. Times, popper champagnen for Vinterberg og kalder valget for en 'befriende overraskelse, som ikke kun kan forklares med coronakuller, da instruktør-kategorien længe har været den mest eventyrlystne og internationalt orienterede'.

Historisk dansk Oscar-chok

Rørt Thomas Bo: Druk tog livet af min ven

Dansk 'Druk'-fest

Techradar når lige at kalde valget af Vinterberg for 'et chok' og 'uden vinderchancer', før de spår dansk 'Druk'-fest: 'Mads Mikkelsen-filmen har nok stjernestøv til at sikre sejr over de andre'.

Screenrant kalder 'Druk' for den sandsynlige vinder. De mener også, det er en fordel for filmens chancer, at Vinterberg blev udvalgt i instruktør-kategorien. Her tror mediet dog mest på Chloé Zhao for 'Nomadland'.

Den fest kan Elvira Lind så passende dukke op til, da hun udpeges som favorit i kortfilms-kategorien for 'The Letter Room'. Og Mikkel E.G. Nielsen bliver også spået vinderchancer for sin redigering af 'Sound of Metal', men her tror Screenrant dog mest på 'The Trial of the Chicago 7'.

Peter A.G.s søn nomineret til en Oscar

Spændingen udløses ved den 93. udgave af Oscar-uddelingen, som finder sted 25. april.

Danske Oscar-nomineringer 2021 Den 93. udgave af Oscar-uddelingen byder på fire danske nomineringer: 'Druk' - bedste udenlandske film

Thomas Vinterberg - bedste instruktør

Elvira Lind - bedste kortfilm med 'The Letter Room'

Mikkel E.G. Nielsen - bedste redigering

Dansk ekspert vurderer de fire danske Oscar-håbs vinderchancer (+)