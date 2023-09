Virksomhed kendt fra DR konkurs: 'Ingen tårer kan fjerne smerten'

Efter et opslidende år for 'Løvens hule'-hittet Minifabrikken er det nu endegyldigt slut

Det er slut med at udsmykke sit hjem med laserskåret trædesign og interiør til boligen fra Minifabrikken.

Firmaet, der har udmærket sig med sine design til indretning af kaffeområder og derudover også producerer Danmarks- og verdenskort i træ, vægure, træbogstaver, piktogrammer, er nemlig under konkursbehandling.

Det fremgår af oplysninger fra Statstidende.

Heraf fremgår det, at firmaet er blevet erklæret konkurs på baggrund af en begæring, der blev modtaget 28. august.

Der var ellers stor opmærksomhed om Minifabrikken, der i begyndelsen af 2022 fik Jacob Risgaard til at hive 200.000 kroner op ad lommen i 'Løvens hule', da han sikrede sig 20 procent af virksomheden.

Af firmaets seneste regnskab fra i sommer fremgår det, at resultatet for firmaet i 2022 endte i et underskud på 617.000.

Ligesom man også kan læse, at egenkapitalen i firmaet var på -517.000.

Forsøgte at finde ejer til det sidste

I et opslag på Facebook er grundlægger og designer i Minifabrikken Winnie Løkkegaard Kristensen sønderknust over at måtte lukke sin virksomhed:

'Ingen smil kan dække over den sorg, jeg føler. Ingen tårer kan fjerne smerten, og ingen forklaring kan beskrive, hvor svært det er at erkende, at det er tid til at stoppe op og tage afsked for at få det bedre', skriver hun med henvisning til det 2023, hun har været igennem.

For det har været et træls år for Winnie Løkkegaard Kristensen.

I begyndelsen af året måtte hun sygemelde sig på grund af stress.

'Jeg har i en længere periode haft et skrantende helbred, en reaktion på et for højt stressniveau over lang tid. Jeg har på bedste vis forsøgt at passe på mig selv og forsat passe mit hjertebarn, minifabrikken, og ikke mindst være mor for min datter også.'

'Men desværre var det ikke helt nok, og i december sagde min krop fra på mine vejne, og gjorde mig for syg til at arbejde. Jeg er derfor nu sygemeldt, og som konsekvens heraf, har jeg valgt at vores fysiske butik i Ribe derfor lukker', skrev Winnie Løkkegaard Kristensen dengang.

Og i sidste uge gav hun det et sidste forsøg og lagde et opslag på Facebook, hvor hun forsøgte at finde en køber af Minifabrikken, hvilket altså ikke har vist sig at være muligt.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Winnie Løkkegaard Kristensen.