Voldsom millionvækst i 'Løvens hule'-firma

For nyligt har tvillingebrødrene Mikkel og Kasper Dissing, der står bag netbutikken Ditur.dk, løftet sløret for deres seneste regnskab.

Man må sige, at det kører på skinner for de to århusianere, der blev kendt efter deres medvirken i DR-programmet 'Løvens hule'.

Ifølge det seneste regnskab, de netop har offentliggjort, buldrer firmaet frem.

Regnskabet for 2020 viser et overskud efter skat på 15.702.022 kroner mod sidste års resultat på 2.952.458 kroner. Brødrene har altså god grund til at juble, da de har femdoblet resultatet.

Bruttofortjenesten er også femdoblet fra 5.203.446 kroner til 25.028.363 kroner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kasper Dissing, der fortæller, at de er meget overraskede over det flotte resultat.

- For at være ærlig er det meget mere, end vi havde budgetteret med og forventet. Vi havde budgetteret med 100 procent vækst. Vi er begge to lidt konservative, siger Kasper Dissing og forklarer, at det har været svært at budgettere i 2020 grundet corona.

- Vi har haft en lille butik, vi måtte lukke ned. Men det har også betydet, at flere af vores kunder har været mere tilgængelige på sociale medier, hvor vi er. Kunderne har også haft et større rådighedsbeløb, og det har også skubbet onlinesalget endnu mere frem, siger Kasper Dissing.

De to brødre har også åbnet op i Norge, hvilket har sat et stort skub i væksten, og fremover vil de fokusere på at blive større både i Danmark og Norge, men også i Sverige.

- Vi har investeret tungt i vores sortiment og vores produkter. Vi er dem i Danmark med det største sortiment på ure, siger Kasper Dissing.

Da de to brødre pitchede deres idé for de fem sultne løver i 2019, var de kun tre mand i virksomheden. Her har virksomheden også oprustet markant.

I dag er de 44 ansatte fordelt på fuldtids- og deltidsansatte og udbetaler fire gange så meget i løn.

Selvom pengene strømmer ind i virksomheden, og der burde være rigeligt at tage af, har de valgt at lade de mange millioner blive i firmaet. Men det er der en helt særlig grund til.

- Vi går i gang med at bygge nyt domicil. Vi bygger et lager og kontor på 5200 m2. Vi har valgt at holde hele udbyttet i virksomheden og investere pengene i butik og nye markeder. Det kræver investeringer og kapital, siger Kasper Dissing.

- Vi har bevidst valgt at lade alle pengene stå og reinvesterer i markedet.

Jesper Buch og Coolshop-stifteren Jacob Risgaard investerede 1,2 millioner i selskabet.

1. juli åbner de deres første fysiske butik i Aarhus med henblik på inden for tre år at blive den største butik, der forhandler ure.

