Voldsomme beskyldninger mod 'Dr. Phil'

Tv-lægen Dr. Phil er kommet under voldsom beskydning fra flere anonyme medarbejdere. Han afviser, at der skulle være problemer

10 tidligere og to nuværende medarbejdere fortæller nu om miserable arbejdsforhold på tv-programmet 'Dr. Phil', hvor Phil McGraw hjælper gæsterne til bedre liv rent mentalt. Det sker anonymt i en artikel hos BuzzFeed.

Samstemmende beretter medarbejderne om en arbejdsplads gennemsyret af frygt, angst og verbal overfusning, og 11 af medarbejderne siger, at deres mentale tilstand har lidt skade, mens de arbejdede på programmet, der bliver sendt i store dele af verden.

- 'Dr. Phil' - programmet om mental sundhed, hvor alle, der arbejder på det, har en frygtelig mental sundhed, fordi vores arbejdsforhold var virkelig dårlige, siger en medarbejder.

En anden fortæller om at have mareridt om at noget vil gå galt på arbejde.

- Selv da jeg stoppede, var jeg nødt til at gå i terapi, hvilket er vanvittigt, fordi du arbejder for en terapeut.

Flere chefer beskyldes for hidsigt temperament og for at skrige og skælde ud på medarbejderne. Ingen af de anonyme medarbejdere har overværet, at Phil McGraw deltog.

- Hvordan kan han ikke vide, hvad der foregår, spørger en.

Traumatiserende

Specielt i afviklingsrummet kan bølgerne gå højt, og folk bliver ved den mindste fejl truet med fyring og kaldt for 'idiot', 'dum' og 'spasser'.

- Det var traumatiserende. Det ville være den værste time i dit liv, siger en om arbejdet med at sende programmet.

Syv medarbejdere fortæller, at de blev opfordret til at fastholde racistiske stereotyper på skærmen, mens to oplevede racisme bag skærmen.

Og en tidligere medarbejder siger, at de blev blev bedt om at sørge for, at en gæst ikke tog sin recept-medicin, før hun skulle på scenen, så hun så ustabil og vanvittig ud.

- Tydeligvis skulle denne pige tage sin medicin, og det er det, vi prøver at hjælpe hende med. Men for fjernsynets skyld, ville de have hende til at miserabel ud.

Click-bait og fiktion

Phil McGraw og cheferne afviser alle anklagerne, som bliver kaldt 'falske' og 'absurde'.

- Dr. McGraw benægter kategorisk racistisk adfærd, siger hans advokat til BuzzFeed.

Og en talsperson for programmet kalder historien for 'click-bait' og siger, at Phil McGraw og hans 'mangfoldige hold på over 200 stolte medarbejdere, hvoraf mange har været her i to årtier, har oprigtigt og respektfuldt arbejdet med tusindvis af anerkendende gæster'.

En advokat for en anklaget chef kalder historien 'fiktion' og beskylder BuzzFeed for kun at ville skabe en viral historie på bekostning af sandhed og fakta.

BuzzFeed forsvarer sig med, at de har arbejdet på historien i flere måneder, hvor de anonyme kilders udsagn er blevet efterprøvet.

Phil McGraw har en P.hd. i klinisk psykologi, men ikke autorisation. Han brød igennem i 'The Oprah Winfrey Show' i 1990'erne og har siden opbygget et imperium der er flere hundrede millioner dollars værd. Hans eget 'Dr. Phil'-show havde premiere i 2002.

Dr. Phil er tidligere blevet beskyldt for udnyttelse, manipulation - og fusk med slankekure. Læs om hans største skandaler her (+).

